Trump podľa médií vyšle Witkoffa a Kushnera na summit v Paríži o Ukrajine
- DNES - 18:06
- Washington
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner sa zúčastnia na utorkovom summite lídrov koalície ochotných o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v Paríži.
Pre agentúru Reuters a portál Axios to v pondelok povedal nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Prítomní budú aj poprední predstavitelia EÚ a NATO, informuje TASR.
Summit vo Francúzsku sa uskutoční po sobotňajších rokovaniach poradcov pre národnú bezpečnosť spojeneckých krajín v Kyjeve. Očakáva, sa po tejto schôdzke sa bude konať ďalšie stretnutie na úrovni poradcov, po ktorom sa budú pripravovať stretnutia lídrov európskych štátov s prezidentom USA Donaldom Trumpom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že by sa chcel opäť stretnúť s Trumpom najneskôr do konca januára, aby prediskutovali posledný návrh mierového plánu pre ukončenie vojny na Ukrajine. Šéf Bieleho domu dal v ten istý deň opäť najavo, že nie je nadšený z ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože „zabíja priveľa ľudí“. V nedeľu potom povedal, že neverí, že ukrajinské drony zaútočili na Putinovu rezidenciu, ako tvrdí Moskva.
Na parížskej schôdzke sa zúčastnia poprední predstavitelia členských štátov tzv. koalície ochotných, ktorú vedú Británia a Francúzsko. Okrem nich sa očakáva účasť šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, predsedu Európskej rady Antónia Costu, šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej, ako aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Ukrajinu bude zastupovať prezident Volodymyr Zelenskyj.
