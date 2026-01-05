  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-3°Bratislava

Trump podľa médií vyšle Witkoffa a Kushnera na summit v Paríži o Ukrajine

  • DNES - 18:06
  • Washington
Trump podľa médií vyšle Witkoffa a Kushnera na summit v Paríži o Ukrajine

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner sa zúčastnia na utorkovom summite lídrov koalície ochotných o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v Paríži.

Pre agentúru Reuters a portál Axios to v pondelok povedal nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Prítomní budú aj poprední predstavitelia EÚ a NATO, informuje TASR.

Summit vo Francúzsku sa uskutoční po sobotňajších rokovaniach poradcov pre národnú bezpečnosť spojeneckých krajín v Kyjeve. Očakáva, sa po tejto schôdzke sa bude konať ďalšie stretnutie na úrovni poradcov, po ktorom sa budú pripravovať stretnutia lídrov európskych štátov s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že by sa chcel opäť stretnúť s Trumpom najneskôr do konca januára, aby prediskutovali posledný návrh mierového plánu pre ukončenie vojny na Ukrajine. Šéf Bieleho domu dal v ten istý deň opäť najavo, že nie je nadšený z ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože „zabíja priveľa ľudí“. V nedeľu potom povedal, že neverí, že ukrajinské drony zaútočili na Putinovu rezidenciu, ako tvrdí Moskva.

Na parížskej schôdzke sa zúčastnia poprední predstavitelia členských štátov tzv. koalície ochotných, ktorú vedú Británia a Francúzsko. Okrem nich sa očakáva účasť šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, predsedu Európskej rady Antónia Costu, šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej, ako aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Ukrajinu bude zastupovať prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemecko odsúdilo výroky Medvedeva o možnom únose kancelára Merza

Nemecko odsúdilo výroky Medvedeva o možnom únose kancelára Merza

DNES - 18:42Zahraničné

Berlín ostro odsúdil vyjadrenia Dmitrija Medvedeva, ktorý cez víkend naznačil, že nemecký kancelára Friedrich Merz by mohol byť zajatý počas operácie podobnej tej, v rámci ktorej USA zajali Nicolása Madura.

Macinka sa pre kritiku Okamurovho prejavu stretol s ukrajinským veľvyslancom

Macinka sa pre kritiku Okamurovho prejavu stretol s ukrajinským veľvyslancom

DNES - 18:34Zahraničné

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa v pondelok stretol s ukrajinským veľvyslancom Vasylom Zvaryčom.

Maduro sa súde v USA vyhlásil, že je nevinný, označil sa za prezidenta

Maduro sa súde v USA vyhlásil, že je nevinný, označil sa za prezidenta

DNES - 18:31Zahraničné

Zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok na prvom pojednávaní pred federálnym súdom v New Yorku, kde je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, vyhlásil, že je nevinný.

Macron: Postup pri operácii vo Venezuele nepodporujem ani neschvaľujem

Macron: Postup pri operácii vo Venezuele nepodporujem ani neschvaľujem

DNES - 18:06Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že nepodporuje ani neschvaľuje postup použitý pri operácii USA zameranej na zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Vosveteit.sk
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosťV uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmotyVýskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku rokaNetflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy svetaDožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Máš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedieMáš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedie
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netušíAndroid má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP