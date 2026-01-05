  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-3°Bratislava

Macron: Postup pri operácii vo Venezuele nepodporujem ani neschvaľujem

  • DNES - 18:06
  • Paríž
Macron: Postup pri operácii vo Venezuele nepodporujem ani neschvaľujem

Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že nepodporuje ani neschvaľuje postup použitý pri operácii USA zameranej na zajatie venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Uviedla to v pondelok hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Bránime medzinárodné právo a slobodu národov. Použitý postup nepodporujeme ani neschvaľujeme,“ citovala Bregeonová slová francúzskeho prezidenta adresované členom vlády.

AFP konštatuje, že toto vyjadrenie objasnilo pôvodnú Macronovu reakciu po americkej operácii, v ktorej uviedol, že Venezuelčania sa „môžu len tešiť“ z pádu Madura. Táto prvotná reakcia vyvolala kritiku zo strany niekoľkých francúzskych politických predstaviteľov, pričom niektorí z nich obvinili Macrona, že sa podvoľuje americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Bola tiež v kontraste s reakciou francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Noëla Barrota, podľa ktorého bola vojenská operácia Spojených štátov vo Venezuele v rozpore so zásadami medzinárodného práva.

Francúzsko opätovne zdôrazňuje, že žiadne trvalé politické riešenie nemožno vnútiť zvonka a že o svojej budúcnosti môžu rozhodnúť len suverénny ľud,“ napísal Barrot na platforme X.

Macron v pondelok podľa hovorkyne vlády tiež povedal, že ak má dôjsť vo Venezuele k zmene moci, musí v nej zohrávať ústrednú rolu víťaz volieb z roku 2024. Na mysli mal opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorý podľa venezuelskej opozície zvíťazil v prezidentských voľbách. Za víťaza však bol vyhlásený Maduro, ktorého spolu s manželkou v noci na sobotu zajali americké špeciálne jednotky, previezli ich do Spojených štátov, kde sa postavia pred súd pre obvinenia z „narkoterorizmu“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemecko odsúdilo výroky Medvedeva o možnom únose kancelára Merza

Nemecko odsúdilo výroky Medvedeva o možnom únose kancelára Merza

DNES - 18:42Zahraničné

Berlín ostro odsúdil vyjadrenia Dmitrija Medvedeva, ktorý cez víkend naznačil, že nemecký kancelára Friedrich Merz by mohol byť zajatý počas operácie podobnej tej, v rámci ktorej USA zajali Nicolása Madura.

Macinka sa pre kritiku Okamurovho prejavu stretol s ukrajinským veľvyslancom

Macinka sa pre kritiku Okamurovho prejavu stretol s ukrajinským veľvyslancom

DNES - 18:34Zahraničné

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa v pondelok stretol s ukrajinským veľvyslancom Vasylom Zvaryčom.

Maduro sa súde v USA vyhlásil, že je nevinný, označil sa za prezidenta

Maduro sa súde v USA vyhlásil, že je nevinný, označil sa za prezidenta

DNES - 18:31Zahraničné

Zadržaný venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok na prvom pojednávaní pred federálnym súdom v New Yorku, kde je obžalovaný z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, vyhlásil, že je nevinný.

Trump podľa médií vyšle Witkoffa a Kushnera na summit v Paríži o Ukrajine

Trump podľa médií vyšle Witkoffa a Kushnera na summit v Paríži o Ukrajine

DNES - 18:06Zahraničné

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner sa zúčastnia na utorkovom summite lídrov koalície ochotných o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v Paríži.

Vosveteit.sk
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosťV uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmotyVýskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku rokaNetflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy svetaDožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Máš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedieMáš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedie
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netušíAndroid má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP