  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-3°Bratislava

K. Šaško odsúdil akékoľvek útoky na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov

  • DNES - 17:59
  • Bratislava
K. Šaško odsúdil akékoľvek útoky na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) odsúdil akékoľvek útoky a násilie na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov.

Vulgárne vyjadrovanie, agresivita, vyhrážky či fyzické útoky nepatria podľa neho do žiadneho zdravotníckeho zariadenia. Konštatuje na sociálnej sieti po nedávnom incidente v Nemocnici Ružinov.

Je absolútne neprípustné, aby zdravotníci pri výkone svojej práce čelili strachu, fyzickým aj verbálnym útokom či ponižovaniu,“ zdôrazňuje Šaško.

Úlohou je podľa neho zabezpečiť im bezpečné pracovné prostredie, za rýchly zásah polície je vďačný. Odkázal, že násilné správanie nemožno tolerovať a voči osobám, ktoré sa ho dopúšťajú, je potrebné okamžite vyvodiť dôsledky.

V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme. Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku.

Útok sa podľa slov hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Evy Kliskej podarilo zvrátiť vďaka rýchlemu zásahu súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a polície, zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa riaditeľa UNB Alexandra Mayera stáva v poslednom období bežnou realitou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Martin Šmilňák sa vzdá svojho poslaneckého mandátu v NRSR

Martin Šmilňák sa vzdá svojho poslaneckého mandátu v NRSR

DNES - 17:19Domáce

Poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Martin Šmilňák, ktorý mal vlani v decembri dopravnú nehodu, pri ktorej mu v dychu zistili alkohol, sa vzdá svojho poslaneckého mandátu.

Polícia zastavila vodiča pod vplyvom drog, v aute viezol aj dieťa

Polícia zastavila vodiča pod vplyvom drog, v aute viezol aj dieťa

DNES - 15:37Domáce

Dopravní policajti riešili v uplynulých dňoch v Banskobystrickom kraji dva prípady vodičov pod vplyvom omamných a návykových látok.

Tragická nehoda: Do nemocníc previezli aj deti

Tragická nehoda: Do nemocníc previezli aj deti

DNES - 15:23Domáce

Pri dopravnej nehode prišiel o život jeden z vodičov.

Pacient s príbuznými napadli lekárku a sestru, na mieste zasahovalo 15 policajtov

Pacient s príbuznými napadli lekárku a sestru, na mieste zasahovalo 15 policajtov

DNES - 14:23Domáce

V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme.

Vosveteit.sk
V uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosťV uliciach čínskeho Šen-čenu sa prechádzal „Robocop“: Robotický strážca zákona ponúka pohľad na desivú budúcnosť
Výskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmotyVýskumníci práve dosiahli prelom vo výskume tajomného piateho skupenstva hmoty
Netflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku rokaNetflix v januári vytiahol ťažké kalibre. Toto sú filmy a seriály, ktoré sa oplatí vidieť hneď na začiatku roka
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy svetaDožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Máš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedieMáš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedie
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netušíAndroid má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP