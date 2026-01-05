K. Šaško odsúdil akékoľvek útoky na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) odsúdil akékoľvek útoky a násilie na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov.
Vulgárne vyjadrovanie, agresivita, vyhrážky či fyzické útoky nepatria podľa neho do žiadneho zdravotníckeho zariadenia. Konštatuje na sociálnej sieti po nedávnom incidente v Nemocnici Ružinov.
„Je absolútne neprípustné, aby zdravotníci pri výkone svojej práce čelili strachu, fyzickým aj verbálnym útokom či ponižovaniu,“ zdôrazňuje Šaško.
Úlohou je podľa neho zabezpečiť im bezpečné pracovné prostredie, za rýchly zásah polície je vďačný. Odkázal, že násilné správanie nemožno tolerovať a voči osobám, ktoré sa ho dopúšťajú, je potrebné okamžite vyvodiť dôsledky.
V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme. Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku.
Útok sa podľa slov hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Evy Kliskej podarilo zvrátiť vďaka rýchlemu zásahu súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a polície, zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa riaditeľa UNB Alexandra Mayera stáva v poslednom období bežnou realitou.
