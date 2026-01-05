  • Články
AI oklamala tisíce ľudí: Poslala ich k ohňostroju, ktorý sa nekonal

  • DNES - 19:40
  • New York
Obsah vytvorený umelou inteligenciou naviedol divákov na miesto, kde sa ohňostroj nakoniec nekonal.

Tisíce návštevníkov sa koncom roka 2025 mylne zhromaždili v parku Brooklyn Bridge Park v New Yorku po tom, ako si pozreli videá na sociálnych sieťach. Tie ich mali naviesť na miesto, z ktorého sa údajne oplatí sledovať ohňostroj. Ako však informuje denník New York Post, z Brooklyn Bridge Parku nakoniec žiadny ohňostroj nebolo vidieť.

„Účty na TikToku a Instagrame údajne využili AI na vytvorenie videí, ktoré mali o údajnej šou hovoriť ako o skvelej oslave príchodu roka 2026,“ píše New York Post.

Novoročný ohňostroj pri parku sa mal spomínať aj v článku denníka Time Out New York. „Ak chcete ohňostroj s výhľadom na budovy, najlepším miestom je Brooklyn Bridge Park,“ uvádzalo sa v článku, ktorý bol medzičasom pozmenený.

Jedným z návštevníkov parku bol aj Zack Gill, ktorý z miesta zverejnil video. „Nechali sme sa nachytať? Nachytali nás. Pozerajte na to množstvo ľudí, ktorí dostali zlú informáciu,“ uviedol vo videu.

Zo záznamov je zreteľné, že Newyorčania koncom roka 2025 nahlas odpočítavali jeho posledné sekundy. Očakávali pritom koncoročný ohňostroj, no na konci odpočítavania nasledovalo len ticho.

Ako spresňuje New York Post, jediné ohňostroje, ktoré sa konali v blízkosti vodných plôch v New Yorku, boli pri Soche slobody a na polostrove Coney Island.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com
