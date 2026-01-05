Kolumbia: Petro je v reakcii na Trumpove hrozby pripravený vziať do rúk zbrane
- DNES - 17:21
- Bogota
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v pondelok vyhlásil, že je pripravený chopiť sa zbrane.
Vyhlásil to v reakcii na hrozby šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, ktorý pohrozil vojenskou intervenciou USA v Kolumbii po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu uniesli z Caracasu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
„Prisahal som, že sa už nikdy nedotknem zbrane... ale pre svoju vlasť ju opäť vezmem do rúk,“ uviedol Petro na platforme X.
Trump cez víkend vyhlásil, že Petro, bývalý gerilový bojovník, by si mal „dávať pozor“. Kolumbia je podľa Trumpa „chorou krajinou“ riadenou chorým človekom, ktorý „rád vyrába kokaín a predáva ho do Spojených štátov“.
V dlhom príspevku na platforme X Petro trval na tom, že jeho protidrogová politika je dostatočne rázna, ale zdôraznil, že existujú hranice, pokiaľ ide o ráznosť, s akou môže armáda postupovať.
„Ak zbombardujete čo i len jednu z týchto skupín bez dostatočných spravodajských informácií, zabijete mnoho detí. Ak bombardujete roľníkov, z tisícov z nich budú partizáni v horách. A ak zadržíte prezidenta, ktorého má veľká časť môjho národa rada a rešpektuje ho, rozpútate pomstu,“ napísal.
Trumpova administratíva udržiava úzke vzťahy s pravicovou opozíciou v Kolumbii, ktorá má veľké nádeje na víťazstvo v tohtoročných parlamentných a prezidentských voľbách, pripomína AFP.
Babiš nakoniec navrhne Turka na post ministra životného prostredia
Český premiér Andrej Babiš v stredu odovzdá prezidentovi Petrovi Pavlovi návrh na vymenovanie poslanca Filipa Turka za ministra životného prostredia.
Hľadá sa psychiatrický pacient, môže mať samovražedné sklony
Pacient sa nevrátil z vychádzky zo psychiatrickej nemocnice.
Madura s manželkou eskortovali na newyorský súd
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok popoludní eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane.
Orbán: O Benešových dekrétoch budem hovoriť so slovenským premiérom
Viktor Orbán reagoval na otázku o svojom postoji k novele slovenského trestného zákona súvisiaceho s Benešovými dekrétmi.