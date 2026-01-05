  • Články
Kolumbia: Petro je v reakcii na Trumpove hrozby pripravený vziať do rúk zbrane

  • DNES - 17:21
  • Bogota
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v pondelok vyhlásil, že je pripravený chopiť sa zbrane.

Vyhlásil to v reakcii na hrozby šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, ktorý pohrozil vojenskou intervenciou USA v Kolumbii po tom, čo americké špeciálne jednotky v sobotu uniesli z Caracasu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Prisahal som, že sa už nikdy nedotknem zbrane... ale pre svoju vlasť ju opäť vezmem do rúk,“ uviedol Petro na platforme X.

Trump cez víkend vyhlásil, že Petro, bývalý gerilový bojovník, by si mal „dávať pozor“. Kolumbia je podľa Trumpa „chorou krajinou“ riadenou chorým človekom, ktorý „rád vyrába kokaín a predáva ho do Spojených štátov“.

V dlhom príspevku na platforme X Petro trval na tom, že jeho protidrogová politika je dostatočne rázna, ale zdôraznil, že existujú hranice, pokiaľ ide o ráznosť, s akou môže armáda postupovať.

Ak zbombardujete čo i len jednu z týchto skupín bez dostatočných spravodajských informácií, zabijete mnoho detí. Ak bombardujete roľníkov, z tisícov z nich budú partizáni v horách. A ak zadržíte prezidenta, ktorého má veľká časť môjho národa rada a rešpektuje ho, rozpútate pomstu,“ napísal.

Trumpova administratíva udržiava úzke vzťahy s pravicovou opozíciou v Kolumbii, ktorá má veľké nádeje na víťazstvo v tohtoročných parlamentných a prezidentských voľbách, pripomína AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
