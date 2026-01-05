Trump opäť pohrozil Indii vyššími clami, ak nezastaví nákupy ruskej ropy
- DNES - 16:22
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (4. 1.) opäť pohrozil Indii vysokými clami, ak bude pokračovať v nákupoch ruskej ropy.
Clá môžeme zvýšiť „veľmi rýchlo“, vyhlásil Trump na palube Air Force One. Jeho najnovšie varovanie prišlo v čase, keď rokovania o novej obchodnej dohode medzi Washingtonom a Naí Dillí naďalej viaznu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Minulý rok Spojené štáty zdvojnásobili clá na tovar z Indie na 50 %. Republikánsky senátor a Trumpov blízky spojenec Lindsey Graham zároveň navrhol uvaliť clá až do výšky 500 % na krajiny ako India, ktoré naďalej odoberajú ruskú ropu. Zdroje z rafinérskeho odvetvia, ktoré citovala agentúra Reuters, uviedli, že indický dovoz ruskej ropy dosiahol v decembri približne 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. V predchádzajúcom mesiaci to bolo 1,77 milióna barelov denne, čo oproti októbru znamenalo zvýšenie o 3,4 %.
Napriek poklesu oproti novembru ide o stále vysoký objem v porovnaní s tým, čo sa očakávalo, keď americký prezident Donald Trump uvalil sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a vystupňoval tlak na Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu.
Obchod podporujú pretrvávajúce dobré vzťahy medzi krajinami. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí sa začiatkom decembra dohodli na ďalšej obchodnej spolupráci. Putin v tejto súvislosti povedal, že Rusko je pripravené pokračovať v „nepretržitých dodávkach“ palív do Indie.
Nedostatky neohrozujú bezpečnosť v tuneli Višňové, ubezpečuje rezort dopravy
Zistené nedostatky podľa ministerstva neohrozujú bezpečnú premávku na diaľnici D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.
Obchody môžu byť počas 6. januára otvorené
Obchody 6. januára, teda počas sviatku Troch kráľov, môžu byť otvorené.
Sociálne: Čoraz viac ľudí v Nemecku má obavy o svoju prácu
Ku koncu minulého roka považovalo 16 % Nemcov svoje zamestnanie za „veľmi neisté“ alebo „skôr neisté“, uvádza sa v štúdii, ktorú tento týždeň zverejnila poradenská firma EY.
Prieskum: S konsolidačným znížením 13. dôchodkov by nesúhlasilo 59,7 % opýtaných
S prípadným znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií by nesúhlasilo 59,7 percenta respondentov, súhlasilo by s ním 36,2 percenta opýtaných.