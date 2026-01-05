  • Články
Trump opäť pohrozil Indii vyššími clami, ak nezastaví nákupy ruskej ropy

  • DNES - 16:22
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (4. 1.) opäť pohrozil Indii vysokými clami, ak bude pokračovať v nákupoch ruskej ropy.

Clá môžeme zvýšiť „veľmi rýchlo“, vyhlásil Trump na palube Air Force One. Jeho najnovšie varovanie prišlo v čase, keď rokovania o novej obchodnej dohode medzi Washingtonom a Naí Dillí naďalej viaznu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Minulý rok Spojené štáty zdvojnásobili clá na tovar z Indie na 50 %. Republikánsky senátor a Trumpov blízky spojenec Lindsey Graham zároveň navrhol uvaliť clá až do výšky 500 % na krajiny ako India, ktoré naďalej odoberajú ruskú ropu. Zdroje z rafinérskeho odvetvia, ktoré citovala agentúra Reuters, uviedli, že indický dovoz ruskej ropy dosiahol v decembri približne 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. V predchádzajúcom mesiaci to bolo 1,77 milióna barelov denne, čo oproti októbru znamenalo zvýšenie o 3,4 %.

Napriek poklesu oproti novembru ide o stále vysoký objem v porovnaní s tým, čo sa očakávalo, keď americký prezident Donald Trump uvalil sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a vystupňoval tlak na Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu.

Obchod podporujú pretrvávajúce dobré vzťahy medzi krajinami. Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí sa začiatkom decembra dohodli na ďalšej obchodnej spolupráci. Putin v tejto súvislosti povedal, že Rusko je pripravené pokračovať v „nepretržitých dodávkach“ palív do Indie.

Zdroj: Info.sk, TASR
