Babiš nakoniec navrhne Turka na post ministra životného prostredia
- DNES - 15:54
- Praha
Český premiér Andrej Babiš v stredu odovzdá prezidentovi Petrovi Pavlovi návrh na vymenovanie poslanca Filipa Turka za ministra životného prostredia.
Povedal to v pondelok po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. „Riešili sme to ráno na koalícii a na želanie Motoristov to tam ponesiem,“ reagoval premiér na otázku, či prezidentovi v stredu na spoločnom novoročnom obede na Pražskom hrade predloží aj návrh, aby do funkcie šéfa rezortu životného prostredia vymenoval čestného prezidenta Motoristov.
Babiš v rozhovore pre Deník nedávno uviedol, že by Turek mal dostať šancu. „Za mňa je pán Turek tvárou Motoristov. Vyhral im európske a de facto aj naše voľby. Tie hlúposti a neprijateľné veci, ktoré mal robiť v minulosti, väčšinou popiera alebo (sa) nejako obhajuje. Keby ich urobil, je to samozrejme neprijateľné, ale asi by si zaslúžil dostať šancu,“ uviedol vtedy Babiš.
Turek v pondelok pri príchode na koaličnú radu zopakoval, že Motoristi iného kandidáta na ministra životného prostredia nemajú. Dúfa, že prezident názor na jeho osobu zmení. Zároveň podotkol, že ide o vládu premiéra a nie prezidenta.
Pavel sa v minulosti opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a podľa neho by vôbec nemal byť členom vlády. Po stretnutí s ním krátko pred Vianocami uviedol, že osoba s takýmto správaním a vystupovaním, aké má Turek, nemôže byť ministrom. Zároveň predpokladal, že z týchto dôvodov ho predseda vlády na ministra nenavrhne. Pavel vtedy zdôraznil, že premiér je povinný chrániť ústavné hodnoty.
Hľadá sa psychiatrický pacient, môže mať samovražedné sklony
Pacient sa nevrátil z vychádzky zo psychiatrickej nemocnice.
Madura s manželkou eskortovali na newyorský súd
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok popoludní eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane.
Orbán: O Benešových dekrétoch budem hovoriť so slovenským premiérom
Viktor Orbán reagoval na otázku o svojom postoji k novele slovenského trestného zákona súvisiaceho s Benešovými dekrétmi.
Babišova vláda schválila svoje programové vyhlásenie
Kabinet českého premiéra Andreja Babiša v pondelok na svojom treťom riadnom zasadnutí schválil programové vyhlásenie vlády.