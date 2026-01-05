Muž sa pošmykol pri odhadzovaní snehu, lopata mu prederavila krk
- DNES - 19:40
- Krasnojarsk
47-ročnému mužovi zostala po incidente trčať z krku rúčka lopaty.
47-ročného Nikolaja z okolia ruského mesta Krasnojarsk previezli do nemocnice po tom, ako sa pri odhadzovaní snehu pošmykol a nešťastne spadol na lopatu. Informoval o tom denník The Sun.
Rúčka lopaty mu prederavila krk
Podľa chirurga Sergeja Volynkina, ktorý Rusa operoval, Nikolaj spadol pri odhadzovaní snehu na streche budovy. „Obeť odstraňovala sneh zo strechy budovy, keď stratila rovnováhu a spadla,“ uviedol.
Rodina na miesto rýchlo privolala záchranárov, ktorí muža s ťažkým poranením previezli do nemocnice. The Sun v tejto súvislosti zverejnil aj fotografie, na ktorých vidno, že muž si pri páde prederavil spodnú časť úst drevenou rúčkou lopaty.
Lopata mala muža zasiahnuť v blízkosti životne dôležitých ciev a nervov. Po hodinovej operácii sa však lekárom podarilo odstrániť jej rúčku.
Lekári po operácii a stabilizovaní pacientovho stavu potvrdili, že už nie je v ohrození života. Nikolaj sa po zákroku „poďakoval chirurgovi za záchranu života,“ dodal The Sun.
