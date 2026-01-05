  • Články
Polícia zastavila vodiča pod vplyvom drog, v aute viezol aj dieťa

  • DNES - 15:37
  • Banská Bystrica
Dopravní policajti riešili v uplynulých dňoch v Banskobystrickom kraji dva prípady vodičov pod vplyvom omamných a návykových látok.

Zastavili 48-ročného muža pod vplyvom drog, ktorý v aute viezol aj dieťa, ďalší vodič nafúkal 1,7 promile alkoholu. Na sociálnej sieti o prípadoch informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Vodiča pod vplyvom drog, ktorý smeroval z Bratislavy na Donovaly, odhalili policajti v noci z piatka (2. 1.) na sobotu (3. 1.). „Vodič mal pozitívny výsledok skríningového testu na omamné a psychotropné látky, metamfetamín, extázu a THC. Výsledok potvrdil aj odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ priblížila polícia s tým, že muž v aute viezol dieťa.

Ďalšieho vodiča polícia zastavila v nedeľu (4. 1.) v Hontianskych Nemciach. Pri policajnej kontrole 49-ročnému mužovi v dychu namerali v prepočte 1,7 promile alkoholu, umiestnený bol preto do policajnej cely.

Zdroj: Info.sk, TASR
