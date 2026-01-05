Polícia zastavila vodiča pod vplyvom drog, v aute viezol aj dieťa
Dopravní policajti riešili v uplynulých dňoch v Banskobystrickom kraji dva prípady vodičov pod vplyvom omamných a návykových látok.
Zastavili 48-ročného muža pod vplyvom drog, ktorý v aute viezol aj dieťa, ďalší vodič nafúkal 1,7 promile alkoholu. Na sociálnej sieti o prípadoch informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Vodiča pod vplyvom drog, ktorý smeroval z Bratislavy na Donovaly, odhalili policajti v noci z piatka (2. 1.) na sobotu (3. 1.). „Vodič mal pozitívny výsledok skríningového testu na omamné a psychotropné látky, metamfetamín, extázu a THC. Výsledok potvrdil aj odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení,“ priblížila polícia s tým, že muž v aute viezol dieťa.
Ďalšieho vodiča polícia zastavila v nedeľu (4. 1.) v Hontianskych Nemciach. Pri policajnej kontrole 49-ročnému mužovi v dychu namerali v prepočte 1,7 promile alkoholu, umiestnený bol preto do policajnej cely.
Tragická nehoda: Do nemocníc previezli aj deti
Pri dopravnej nehode prišiel o život jeden z vodičov.
Pacient s príbuznými napadli lekárku a sestru, na mieste zasahovalo 15 policajtov
V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme.
Migaľ: Nie je pravda, že Peter Pellegrini nezasahuje do rozhodnutí Hlasu-SD
Nie je pravda, že prezident SR Peter Pellegrini nezasahuje do rozhodnutí strany Hlas-SD. Na sociálnej sieti to uviedol minister investícii Samuel Migaľ, ktorého zo strany vylúčili.
Spadnutý kus ľadu z kamióna zranil ženu v osobnom aute
Polícia vyzýva vodičov, aby si pred jazdou riadne očistili vozidlo od snehu a ľadu.