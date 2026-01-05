  • Články
Hľadá sa psychiatrický pacient, môže mať samovražedné sklony

  • DNES - 15:09
  • Praha
Pacient sa nevrátil z vychádzky zo psychiatrickej nemocnice.

Česká polícia vyhlásila pátranie po 57-ročnom Miroslavovi Šepsovi, ktorý sa nevrátil z vychádzky zo psychiatrickej nemocnice, z ktorej mal odísť na návštevu za svojou rodinou. Polícia o tom informovala na svojom webe.

„Nezvestný je pacient psychiatrickej nemocnice, odkiaľ v rámci vychádzky odišiel za svojou rodinou. Z návštevy odišiel späť svojím vozidlom, ktoré sa však našlo v ulici K nádraží v Sataliciach, a on sa späť do nemocnice doposiaľ nevrátil,“ informoval hovorca českej polície Richard Hrdina. Satalice sa nachádzajú v blízkosti Prahy.

Podľa polície sa pacient v minulosti pokúsil o samovraždu, a existuje podozrenie, že sa o ňu pokúsi znova. Muž má byť vo veľmi zlom psychickom stave.

Pri pátraní asistoval vrtuľník

Polícia na mieste nálezu pacientovho auta podnikla počas nedele (4. 1.) rozsiahlu pátraciu akciu aj za asistencie vrtuľníka s termovíziou. Muža sa však nepodarilo nájsť.

57-ročný Miroslav je chudý, asi 176 centimetrov vysoký a má svetlo hnedé vlasy po uši. V čase odchodu od rodiny mal oblečenú zelenú maskáčovú bundu, maskáčovú čiapku, čierne nohavice a obuté mal trekové topánky. Polícia na svojom webe zverejnila aj fotografiu nezvestného.

Foto: policie.gov.cz

„Pokiaľ ste tohto muža kdekoľvek videli, alebo viete, kde sa nachádza, volajte prosím linku 158,“ dodal Hrdina.

Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
