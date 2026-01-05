Orbán: O Benešových dekrétoch budem hovoriť so slovenským premiérom
- DNES - 14:55
- Budapešť
Viktor Orbán reagoval na otázku o svojom postoji k novele slovenského trestného zákona súvisiaceho s Benešovými dekrétmi.
Maďari žijúci na Slovensku sa môžu spoľahnúť na maďarskú vládu, že ich vo všetkom podporí a že odmietne akúkoľvek formu kolektívnej viny. Vyhlásil to v pondelok na medzinárodnej tlačovej konferencii predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Reagoval na otázku o svojom postoji k novele slovenského trestného zákona súvisiaceho s Benešovými dekrétmi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský ministerský predseda povedal, že Budapešť sa snaží pochopiť tento slovenský zákon, avšak situácia nie je jednoduchá. „Sú tam konkrétne právne prípady, ktorými bude nutné zaoberať sa. Keď budem mať jasný pohľad na vec, porozprávam sa so slovenským premiérom,“ dodal Orbán.
Študenti maďarských univerzít v sobotu podvečer zorganizovali v Budapešti demonštráciu proti novému slovenskému zákonu chrániacemu Benešove dekréty.
Podľa novely slovenského trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia, napísal v piatok server index.hu.
Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Zverejnená bola 27. decembra a nadobudla okamžitú účinnosť. Od svojho prijatia zákon vyvolal nespokojnosť maďarskej menšiny na Slovensku a vyvolal ostrú kritiku aj zo strany maďarských politických osobností, dodal server.
„Z hľadiska maďarského právneho poriadku ho (zákon) nie je možné interpretovať. Maďarské právo totiž pojem ‚popieranie alebo spochybňovanie‘ nepozná. Jedine v prípade holokaustu existuje pojem popierania, ale to sa týka faktu. Skutočnosť, že Benešove dekréty existujú, nikto nespochybňuje. Diskutuje sa o tom, či je dobré, že existujú, či majú zostať v takejto podobe, alebo či ich možno meniť,“ uviedol Orbán k tejto otázke ešte pred decembrovým summitom EÚ.
