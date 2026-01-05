Pacient s príbuznými napadli lekárku a sestru, na mieste zasahovalo 15 policajtov
V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.
Útok sa podľa jej slov podarilo zvrátiť vďaka rýchlemu zásahu súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a polície, zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
Kliská objasnila, že incident sa odohral ráno na urgentnom príjme, kam pacienta doviezla záchranná zdravotná služba. „Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku. Pacient sa začal vyhrážať, ako ošetrujúcu lekárku a sestričku pozabíja, ako si ich vonku počkajú,“ opísala hovorkyňa.
Dodala, že lekárka ihneď privolala SBS. „Medzitým do ošetrovne vtrhli ďalší príbuzní pacienta, ktorí na náš personál kričali a vyhrážali sa. Pacient lekárku zahnal do kúta, kde sa jej opakovane vyhrážal zabitím, potom sestru chytil za krk. Aj vďaka rýchlemu zásahu SBS a 15 členom Policajného zboru - pohotovostnej motorizovanej jednotky sa podarilo útok zvrátiť a napadnutým osobám nebolo fyzicky ublížené,“ uviedla.
Priblížila, že pacienta následne odviezla polícia. „Aktuálne je obvinený z trestného činu nebezpečného vyhrážania, kde subjektom vyhrážania bola chránená osoba - zdravotnícky pracovník,“ ozrejmila Kliská.
Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa riaditeľa UNB Alexandra Mayera stáva v poslednom období bežnou realitou. „Personál si denne vypočuje nadávky, vyhrážky, pľuvance a aj fyzické útoky, a to iba preto, lebo chce pomôcť pacientom. Pacientom, ktorí prichádzajú agresívni, pod vplyvom alkoholu, drog, prípadne s ďalšími členmi rodiny, ktorí sa našim lekárom, sestrám a ošetrovateľom vyhrážajú aj zabitím, ako to bolo pri tomto poslednom incidente. V takomto prostredí sa dlhodobo nedá pracovať, je to veľmi stresujúce a únavné,“ poznamenal s tým, že využije všetky dostupné možnosti, aby zabránil opakovaniu takýchto incidentov.
Lekárka aj sestrička sú podľa jeho slov otrasené. „Aj keď sú na agresívnych pacientov zvyknuté, tento incident, keď mali strach o vlastný život, sa im vryje do pamäti už navždy. Nezabúdajme na to, že aj zdravotníci majú svoje rodiny a blízkych, ktorí chcú, aby sa po každej službe vrátili domov živí a zdraví,“ povedal Mayer. Kliská špecifikovala, že za posledný rok riešila SBS v UNB 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál.
