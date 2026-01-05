  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-2°Bratislava

Babišova vláda schválila svoje programové vyhlásenie

  • DNES - 13:42
  • Praha
Babišova vláda schválila svoje programové vyhlásenie

Kabinet českého premiéra Andreja Babiša v pondelok na svojom treťom riadnom zasadnutí schválil programové vyhlásenie vlády.

Pripravené ho mal od konca októbra. Za svoje priority v ňom označil zabezpečiť prijateľné ceny energií, nezvyšovať dane či zastropovať vek odchodu do dôchodku. Zaviazal sa tiež zrušiť koncesionárske poplatky či neprijať euro. O schválení v pondelok informovala stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Takmer 40-stranový dokument koalícia zverejnila na začiatku novembra, keď ho poslala aj prezidentovi Petrovi Pavlovi. Toho zaujímala najmä oblasť zahraničnej a obrannej politiky, ku ktorej mal aj výhrady. Koalícia v dokumente uvádza, že ČR je zvrchovaným členským štátom EÚ a pevným spojencom NATO, k Rusku ako agresorovi na Ukrajine sa v ňom však nevyjadruje, rovnako ani k pomoci Kyjevu.

Prezident na to reagoval, že mu v návrhu chýba bezpečnostný a zahraničnopolitický kontext. Je podľa neho dôležité jasne uviesť, kto alebo čo ohrozuje českú bezpečnosť a prosperitu, a tiež uistiť spojencov, že ČR si bude naďalej plniť svoje záväzky, prípadne ako sa jej postoj voči EÚ a NATO zmení. Vyjadril nádej, že vláda to do dokumentu doplní. To sa však nestalo.

Programové vyhlásenie obsahuje napríklad záväzok strán nezvyšovať počas nasledujúceho volebného obdobia žiadne dane, zastropovať vek odchodu do dôchodku na 65 rokoch, vrátiť zľavy na cestovné pre študentov a seniorov na 75 percent, ako to bolo počas predchádzajúcej Babišovej vlády, či zaviesť nulovú DPH z liekov na predpis.

Vláda chce stanoviť nástupný plat policajtov, hasičov, colníkov, učiteľov a vojakov po absolvovaní základnej prípravy na 50.000 korún (vyše 2000 eur). Za jednu z priorít v dokumente označila dostupné bývanie. Kabinet v ňom tiež sľubuje, že zruší poplatky pre Českú televíziu a Český rozhlas, avšak dodáva, že chce zachovať ich nezávislosť. Okrem toho sa vláda napríklad zaviazala k nulovej tolerancii voči nelegálnej migrácii.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
EÚ vyzýva na rešpektovanie územnej celistvosti po Trumpovej poznámke o Grónsku

EÚ vyzýva na rešpektovanie územnej celistvosti po Trumpovej poznámke o Grónsku

DNES - 13:29Zahraničné

EÚ v pondelok zdôraznila, že od svojich partnerov očakáva rešpektovanie princípu územnej celistvosti.

Donald Tusk: Európa musí zostať jednotná, inak skončila

Donald Tusk: Európa musí zostať jednotná, inak skončila

DNES - 13:12Zahraničné

Európa musí zostať jednotná, inak skončila, vyhlásil v pondelok poľský premiér Donald Tusk.

Orbán: Pre maďarskú ekonomiku EÚ nie je jedinou trhovou možnosťou

Orbán: Pre maďarskú ekonomiku EÚ nie je jedinou trhovou možnosťou

DNES - 12:41Zahraničné

Podľa Viktora Orbána sa Maďarsku oplatí pestovať dobré vzťahy s ostatnými významnými svetovými hospodárskymi blokmi.

V prípade Brigitte Macronovej odsúdili všetkých obvinených za šikanu

V prípade Brigitte Macronovej odsúdili všetkých obvinených za šikanu

DNES - 12:40Zahraničné

Parížsky súd uznal desať osôb ako vinných z kyberšikany Brigitte Macronovej. Odsúdil ich na tresty rôzneho typu od školenia o kyberšikane až po podmienečné tresty odňatia slobody na niekoľko mesiacov.

Vosveteit.sk
Dožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy svetaDožiť sa 117 rokov a nemať typické choroby staroby: Vedci odhalili paradox najstaršej ženy sveta
Máš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedieMáš problémy so sústredením a skúšaš to riešiť aplikáciami? Možno tadiaľ cesta nevedie
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netušíAndroid má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotkyRozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútuPotrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiuOzempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP