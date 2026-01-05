  • Články
Migaľ: Nie je pravda, že Peter Pellegrini nezasahuje do rozhodnutí Hlasu-SD

  • DNES - 13:16
  • Bratislava
Nie je pravda, že prezident SR Peter Pellegrini nezasahuje do rozhodnutí strany Hlas-SD. Na sociálnej sieti to uviedol minister investícii Samuel Migaľ (nezávislý), ktorého zo strany vylúčili.

Bol to práve on, kto prišiel medzi delegátov a aktívne podporoval naše vylúčenie zo strany, hoci už vtedy vedel, že naša kritika smerovania Hlasu je vecná a opodstatnená,“ povedal Migaľ.

Tvrdí, že podľa jeho informácií z progresívneho prostredia Hlasu Pellegrini stále vstupuje do rozhodovacích procesov a ovplyvňuje, kto má v strane priestor a kto nie. „Ak niekto hovorí, že ‚politika Hlasu je vecou jeho vedenia‘ a zároveň si ponecháva špeciálne kompetencie zakladajúceho predsedu, ťažko tomu veriť,“ poznamenal Migaľ.

Pellegrini podľa ministra drží z pozadia vplyv a zároveň sa dištancuje od dôsledkov tejto politiky. „Ak chceme férovú politiku, začať treba pri poctivej pravde - aj o tom, kto v skutočnosti ťahá za nitky v Hlase-SD,“ myslí si.

Prezident pre TASR povedal, že politika Hlasu-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia a on do nej nijako nezasahuje. „Som čestným predsedom strany nie z môjho rozhodnutia, ale z verdiktu delegátov snemu Hlasu, ktorí týmto spôsobom ocenili môj príspevok ako zakladateľa a prvého predsedu strany,“ uviedol Pellegrini s tým, že politiku strany sleduje ako hlava štátu.

Zdroj: Info.sk, TASR
