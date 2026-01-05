Donald Tusk: Európa musí zostať jednotná, inak skončila
- DNES - 13:12
- Varšava
Európa musí zostať jednotná, inak skončila, vyhlásil v pondelok poľský premiér Donald Tusk.
V príspevku na sieti X zdôraznil, že slabá a rozdelená Európa nebude braná vážne ani nepriateľmi, ani spojencami, informuje varšavský spravodajca TASR.
Tusk vo svojom vyhlásení vyzval na pokračovanie v budovaní obrany a na bezprecedentnú súdržnosť členských štátov Európskej únie. „Musíme konečne uveriť vo vlastnú silu, musíme naďalej zbrojiť a zostať jednotní ako nikdy predtým. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Inak sme skončili,“ napísal.
