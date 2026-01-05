Spadnutý kus ľadu z kamióna zranil ženu v osobnom aute
Polícia vyzýva vodičov, aby si pred jazdou riadne očistili vozidlo od snehu a ľadu.
Spadnutý kus ľadu z kamióna na čelné sklo osobného automobilu pri Šaštíne-Strážach (okres Senica) spôsobil zranenie žene, ktorá sedela na mieste spolujazdca. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
K obdobnej dopravnej nehode došlo v pondelok aj na trnavskom obchvate. Kus ľadu mal odletieť z protiidúceho nákladného auta, pričom dopadol na čelné sklo osobného automobilu a skončil v jeho interiéri. V tomto prípade sa nikto nezranil.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov, nielen nákladných vozidiel, aby si pred jazdou riadne vozidlo očistili od snehu a ľadu a neohrozovali svojou nezodpovednosťou ostatných účastníkov cestnej premávky.
„V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur,“ podotkli policajti s tým, že pri zranení osôb môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin.
Vodiči, ktorým z auta alebo návesu odletí ľad či sneh a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu iného vozidla, sú povinní zastaviť a zostať na mieste nehody, respektíve škodovej udalosti až do príchodu polície.
