Spadnutý kus ľadu z kamióna zranil ženu v osobnom aute

  • DNES - 12:20
  • Trnava/Šaštín-Stráže
Polícia vyzýva vodičov, aby si pred jazdou riadne očistili vozidlo od snehu a ľadu.

Spadnutý kus ľadu z kamióna na čelné sklo osobného automobilu pri Šaštíne-Strážach (okres Senica) spôsobil zranenie žene, ktorá sedela na mieste spolujazdca. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

K obdobnej dopravnej nehode došlo v pondelok aj na trnavskom obchvate. Kus ľadu mal odletieť z protiidúceho nákladného auta, pričom dopadol na čelné sklo osobného automobilu a skončil v jeho interiéri. V tomto prípade sa nikto nezranil.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov, nielen nákladných vozidiel, aby si pred jazdou riadne vozidlo očistili od snehu a ľadu a neohrozovali svojou nezodpovednosťou ostatných účastníkov cestnej premávky.

V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur,“ podotkli policajti s tým, že pri zranení osôb môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin.

Vodiči, ktorým z auta alebo návesu odletí ľad či sneh a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu iného vozidla, sú povinní zastaviť a zostať na mieste nehody, respektíve škodovej udalosti až do príchodu polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
