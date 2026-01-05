  • Články
Sikorski: USA plánujú v Poľsku rozsiahle investície do svojich základní

  • DNES - 12:16
  • Varšava
Spojené štáty plánujú v Poľsku rozsiahle investície do svojich vojenských základní, ktoré majú podľa ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského posilniť dlhodobú prítomnosť amerických síl v regióne.

Sikorski v nedeľnom rozhovore pre televíziu TVP dodal, že ide o projekty v hodnote stoviek miliónov dolárov, ktoré prinesú výhody obom stranám. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Spojené štáty majú veľmi výhodnú dohodu ohľadom statusu svojich síl. Platíme približne 15.000 dolárov ročne za jedného amerického vojaka,“ povedal šéf poľskej diplomacie. Udržiavanie a výcvik vojakov v Poľsku sú podľa neho pre Washington lacnejšie než v samotných Spojených štátoch, a preto ide o obojstranne výhodnú spoluprácu. Prítomnosť amerických síl označil minister za kľúčový prvok bezpečnosti Poľska a Európy a zdôraznil, že USA sa z kontinentu úplne nestiahnu, no spojenectvo s Európou môže mať inú podobu, ktorá bude dlhodobo udržateľnejšia.

V rozhovore sa Sikorski vyjadril aj k vojne na Ukrajine a možnostiam jej ukončenia. Zdôraznil, že ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaniam o mieri môže prinútiť zhoršovanie stavu ruskej ekonomiky. Minister vyhlásil, že k trvalému riešeniu dôjde len vtedy, ak ruské elity uznajú inváziu na Ukrajinu za chybu a vzdajú sa snahy o obnovu impéria.

Šéf poľskej diplomacie upozornil, že pri súčasnom tempe bojov by Rusku trvalo celé desaťročia ovládnuť Ukrajinu, ktorá má po pôžičke 90 miliárd eur od EÚ dosť peňazí na fungovanie. „Toto je problém s diktátormi - keď ste pri moci 20 rokov, málokto vám povie, ako naozaj vyzerá realita,“ dodal. Zároveň varoval pred rizikom zmrazenia konfliktu, ktoré by podľa neho mohlo viesť k ďalšej vojne.

Zdroj: Info.sk, TASR
