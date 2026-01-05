Bývalý Trumpov vyslanec: Riadenie Venezuely Spojenými štátmi nebude fungovať
- DNES - 12:14
- Washington
Riadenie Venezuely Spojenými štátmi podľa bývalého vyslanca prezidenta Donalda Trumpa pre Venezuelu Elliotta Abramsa nebude fungovať.
V rozhovore pre televíziu CNN reagoval na slová Trumpa po vojenskej intervencii a odvlečení venezuelského prezidenta, že Spojené štáty teraz „riadia“ Venezuelu, informuje TASR.
„Spojené štáty nedokážu riadiť Venezuelu. Najhoršie, čo by sme mohli urobiť - a možno to už aj robíme - je uzavrieť nejakú dohodu so zvyškami režimu, s viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou, a ponechať ju a režim na mieste, možno s výnimkou zmeny ropnej politiky,“ uviedol. Takýto scenár je podľa neho možný, avšak neznamená, že by Washington krajinu riadil. V skutočnosti by tak „robil Madurov režim len bez Madura“.
Abrams pôsobil ako Trumpov osobitný vyslanec pre Venezuelu počas posledných dvoch rokov jeho prvého funkčného obdobia. Podľa neho praktické riadenie Venezuely Washingtonom by bolo „mimoriadne náročné“. Upozornil, že Venezuela je veľkou krajinou či už rozlohou alebo počtom obyvateľov.
„Mali by sme sa usilovať o vytvorenie ľudovej vlády, demokraticky zvolenej vlády, ktorá by s našou podporou a podporou ostatných demokratických štátov v okolí Venezuely mohla začať ozdravovať krajinu,“ myslí si Abrams. Trumpovej vláde odporučil, aby z Venezuely vyhnala všetkých predstaviteľov Kuby a Iránu, oslobodila politických väzňov a podporila Edmunda Gonzáleza Urrutiu, ktorý podľa opozície a viacerých západných štátov v skutočnosti vyhral prezidentské voľby v roku 2024.
