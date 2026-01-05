Tragická nehoda na severe: Nákladiak zrazil chodkyňu
Žena prechádzala cez cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov.
Polícia zasahovala v pondelok ráno pri tragickej dopravnej nehode v Dolnom Kubíne. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, na ceste I/70 smerom na Veličnú nákladné auto zrazilo chodkyňu.
Podľa polície malo k zrážke dôjsť pred kruhovým objazdom. Chodkyňa mala v čase nehody prechádzať cez cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov.
"75 ročná žena na mieste utrpela zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahla," informovala Šefčíková s tým, že dychová skúška na alkohol a skúška na zistenie prítomnosti psychotropných a omamných látok u vodiča dopadla s negatívnym výsledkom.
"Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala hovorkyňa.
