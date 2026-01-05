  • Články
Gašpar: V Smere si vieme predstaviť povolebnú spoluprácu aj s Republikou

  • DNES - 11:24
  • Bratislava
Strana Smer-SD si vie predstaviť povolebnú spoluprácu aj s mimoparlamentnou Republikou. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda parlamentu za Smer-SD Tibor Gašpar.

Je to podľa neho subjekt, s ktorým treba hovoriť. Smer-SD bude rokovať so stranami, ktoré aspoň sčasti prekrývajú jeho hodnotový svet. Podľa Gašpara sa strana nebráni ani spolupráci s KDH. Dodal, že kresťanskí demokrati by vedeli viac vecí zo svojho programu presadiť v spolupráci so Smerom-SD, ako s opozičnými stranami.

Stále platí, že sme sociálnou demokraciou a musia to byť strany, s ktorými sa nám aspoň sčasti prekrýva hodnotový svet a to, čo požadujeme, aby sme zabezpečili, keď budeme vládnuť,“ povedal pre TASR Gašpar o možnej povolebnej spolupráci. „Verím tomu, že Hlas sa akýmsi spôsobom pozviecha z toho stavu, v ktorom dnes je. Dokonca verím, že aj tie národné sily by mohli reprezentovať, či už to bude opätovne cez SNS alebo možno aj cez Republiku,“ doplnil.

V Republike podľa neho prebiehajú vnútorné zmeny. „A iné je kritizovať, iné by bolo vládnuť,“ myslí si. „Stále je to subjekt, ktorý je na našej politickej scéne legitímne v súlade so zákonmi tejto krajiny. A jeho poslanci sú dnes v europarlamente. Takže áno, je to subjekt, s ktorým treba hovoriť,“ povedal Gašpar o Republike.

Gašpar zdôraznil, že vznik vládnej koalície nejde dosiahnuť bez kompromisov. „Aj táto koalícia vznikala na dosť významných kompromisoch, takže rokovať budeme s tým, kto bude mať taký program, aby sa prekrývali tie otázky, ktoré budeme chcieť dosiahnuť,“ skonštatoval. „Dlhodobo sme ponúkali možnú víziu spolupráce aj KDH. Stále si myslím, že ich volebný program, hodnotový svet, je viac príbuzný nám ako progresívnemu alebo liberálnemu svetu,“ povedal podpredseda parlamentu s tým, že kresťanskí demokrati to odmietajú. „Podľa mňa by už tak, ako presadili s našou pomocou to, čo chceli do ústavy, by dnes možno presadili veľa vecí v sociálnej oblasti alebo aj v iných oblastiach zo svojho programu, ako keď budú v nejakom zlepenci s Progresívnym Slovenskom alebo SaS,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
