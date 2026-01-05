  • Články
Šutaj Eštok: Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je chránená na svetovej úrovni

  • DNES - 11:04
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je chránená na svetovej úrovni

Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra (MV) je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) chránená na svetovej úrovni.

Šéf rezortu garantoval, že pri minuloročnom kyberútoku na ministerstvo hospodárstva nedošlo k manipulácii s dátami pre systém energopomoci. Ten podľa neho funguje na systémoch rezortu vnútra. Rezort plánuje do kybernetickej ochrany štátu zapojiť umelú inteligenciu (AI). Šutaj Eštok to uviedol v rozhovore pre TASR.

Testovaciu prevádzku kybernetickej ochrany prostredníctvom AI očakáva minister v krátkom čase. „Bavíme sa o veľmi krátkom čase, možno ani nie mesiacoch, kedy by sme takto už vedeli testovať umelú inteligenciu a dokonca nielen testovať, ale aj ju reálne pri tej ochrane využiť. Dnes je umelá inteligencia na nesmierne pokročilej úrovni a môžem povedať, že ani Slovensko nebude zaostávať a už dnes kráčame s mnohými krajinami, ktoré tu bezpečnosť myslia vážne,“ vyhlásil.

Šéf rezortu vnútra by chcel zároveň v roku 2026 zapojiť AI aj do komunikácie s občanom. Ľuďom by mohla pomôcť pri orientácii sa v službách štátu. Pilotné riešenie by podľa neho mohlo byť nasadené na okresných úradoch a klientskych centrách v priebehu tohto roka.

Som presvedčený o tom, že do budúcnosti, a môže to byť vo veľmi krátkej budúcnosti, bude aj veľká časť úradníkov nahradená umelou inteligenciou. Pretože máte množstvo procesov, ktoré sú dnes automatizované, na ktoré v podstate nepotrebujete ľudský faktor a to bude trend. A som presvedčený o tom, že štát o päť rokov, ak bude dobre spravovaný, bude vyzerať kompletne ináč, ako vyzerá dnes,“ myslí si Šutaj Eštok.

Zdroj: Info.sk, TASR
