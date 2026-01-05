  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-4°Bratislava

SLK: Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia reformy

  • DNES - 10:37
  • Bratislava
SLK: Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia reformy

Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia ucelenej reformy. Tvrdí to Slovenská lekárska komora (SLK) v hodnotení uplynulého roka v slovenskom zdravotníctve.

Výzvou v tomto roku bude podľa nej doriešiť katalóg výkonov s reálnymi cenami, dofinancovať ambulantný sektor či „urobiť poriadok“ s poplatkami.

Za negatívne považujeme nízke financovanie zo strany štátu, nedodržiavanie prerozdeľovacej vyhlášky, neschopnosť uviesť do praxe katalóg výkonov s reálnymi cenami. Pilotný projekt je oneskorený a založený na nedokonalom zozname výkonov,“ vymenoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.

Komora skritizovala aj neschopnosť rezortu prijať systém DRG a stanoviť kritériá kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. „Máme nedotiahnutý a neúplne fungujúci eHealth, nie je žiadna podpora súkromných ambulancií z prostriedkov Európskej únie,“ podotkol Slováček. Podľa neho však zdravotný systém vďaka profesionalite a obetavosti zdravotníckych pracovníkov ešte stále relatívne dobre funguje.

Ako uviedla komora, v tomto roku bude potrebné zamerať sa okrem iného aj na poplatky u lekárov. „Ak budú reálne platby od poisťovní, ambulancie nebudú mať dôvod poplatky vyberať, teraz musia, aby prežili. Bude nutné definovať rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia, vypracovať mechanizmus na spoluúčasť pacienta na financovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval Slováček.

Podľa neho bude tiež nevyhnutné venovať sa aj personálnej otázke v zdravotníctve. „Z roka na rok je zdravotníctvo v personálnej oblasti v horšom stave. Súvisí to aj s celkovým podfinancovaním, predovšetkým ambulantnej sféry, čoho následkom sú aj zhoršené pracovné podmienky,“ poznamenal.

Problémy v zdravotníctve, dlhodobo odsúvané na vedľajšiu koľaj, podľa komory spôsobujú, že absentuje prirodzený prísun mladých lekárov. „Ambulancie potom vypadnú zo siete, lebo ich často nie je možné personálne obsadiť. Toto je výzva na najbližšie roky pre politikov. Aby nastavili také pravidlá a podmienky, aby mladí lekári mali dôvod ostať doma a liečiť na Slovensku,“ zdôraznil Slováček.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Gašpar: V Smere si vieme predstaviť povolebnú spoluprácu aj s Republikou

Gašpar: V Smere si vieme predstaviť povolebnú spoluprácu aj s Republikou

DNES - 11:24Domáce

Strana Smer-SD si vie predstaviť povolebnú spoluprácu aj s mimoparlamentnou Republikou.

Šutaj Eštok: Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je chránená na svetovej úrovni

Šutaj Eštok: Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je chránená na svetovej úrovni

DNES - 11:04Domáce

Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka chránená na svetovej úrovni.

Ozbrojený prepad na východe: Páchateľ zaútočil na pracovníčku herne

Ozbrojený prepad na východe: Páchateľ zaútočil na pracovníčku herne

DNES - 10:24Domáce

Páchateľ mal odísť s finančnou hotovosťou.

Na D1 horelo, premávka je obmedzená

Na D1 horelo, premávka je obmedzená

DNES - 10:18Domáce

Na diaľnici došlo k požiaru motorového vozidla.

Vosveteit.sk
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netušíAndroid má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotkyRozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútuPotrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiuOzempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojeníPrečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP