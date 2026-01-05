Ozbrojený prepad na východe: Páchateľ zaútočil na pracovníčku herne
Páchateľ mal odísť s finančnou hotovosťou.
V pondelok skoro ráno došlo v Košiciach k ozbrojenému prepadu herne. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.
Neznámy páchateľ mal zaútočiť na pracovníčku herne, ktorú mal sotiť, pričom mu z vrecka vypadla zbraň.
"Páchateľovi mala obsluha vydať desiatky tisíc eur. Následne ušiel," informoval portál s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.
