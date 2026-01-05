Na D1 horelo, premávka je obmedzená
Na diaľnici došlo k požiaru motorového vozidla.
Premávka na diaľnici D1 je na 93,4km pred zjazdom na Hornú Stredu v smere na Bratislavu obmedzená. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na Facebooku s tým, že na mieste dokumentujú požiar motorového vozidla.
"Daný úsek je v smere na Bratislavu prejazdný v jednom jazdnom pruhu," informovala polícia s tým, že premávku na mieste riadia policajné hliadky.
Gašpar: V Smere si vieme predstaviť povolebnú spoluprácu aj s Republikou
Strana Smer-SD si vie predstaviť povolebnú spoluprácu aj s mimoparlamentnou Republikou.
Šutaj Eštok: Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je chránená na svetovej úrovni
Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka chránená na svetovej úrovni.
SLK: Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia reformy
Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia ucelenej reformy. Tvrdí to Slovenská lekárska komora v hodnotení uplynulého roka v slovenskom zdravotníctve.
Ozbrojený prepad na východe: Páchateľ zaútočil na pracovníčku herne
Páchateľ mal odísť s finančnou hotovosťou.