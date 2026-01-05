Obchody môžu byť počas 6. januára otvorené
Obchody 6. januára, teda počas sviatku Troch kráľov, môžu byť otvorené.
Zmenu prináša zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a ktorého prvé opatrenia začali platiť od novembra 2025. Na základe zmeny môžu od 1. novembra obchody fungovať počas väčšiny sviatkov v roku.
V minulosti museli byť zatvorené počas všetkých sviatkov, teda 15,5 dňa v roku. Po novom sa už ustanovenie Zákonníka práce, na základe ktorého až na výnimky nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác, vzťahuje iba na 1. januára, Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 h, 25. a 26. decembra. Aj počas uvedených 5,5 dňa však môžu fungovať napríklad lekárne či čerpacie stanice alebo prevádzky na letiskách a staniciach.
Nedostatky neohrozujú bezpečnosť v tuneli Višňové, ubezpečuje rezort dopravy
Zistené nedostatky podľa ministerstva neohrozujú bezpečnú premávku na diaľnici D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové.
Sociálne: Čoraz viac ľudí v Nemecku má obavy o svoju prácu
Ku koncu minulého roka považovalo 16 % Nemcov svoje zamestnanie za „veľmi neisté“ alebo „skôr neisté“, uvádza sa v štúdii, ktorú tento týždeň zverejnila poradenská firma EY.
Prieskum: S konsolidačným znížením 13. dôchodkov by nesúhlasilo 59,7 % opýtaných
S prípadným znížením 13. dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií by nesúhlasilo 59,7 percenta respondentov, súhlasilo by s ním 36,2 percenta opýtaných.
Deficit dosiahol vlani 6,1 mld. eur, mierne lepšie ako počítal rozpočet
Schodok štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu minulého roka 6,109 miliardy eur.