  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-4°Bratislava

Irán potvrdil spojenectvo s Venezuelou a vyzval na prepustenie Madura

  • DNES - 10:12
  • Teherán
Irán potvrdil spojenectvo s Venezuelou a vyzval na prepustenie Madura

Irán v pondelok vyzval na prepustenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého zadržali Spojené štáty a v New Yorku ho čaká súd pre obchodovanie s drogami.

Teherán zároveň zdôraznil, že jeho vzťahy s Caracasom zostávajú nezmenené. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Prezident krajiny a jeho manželka boli unesení. Nie je to nič, na čo by mali byť hrdí, je to nezákonný čin,“ vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii. „Ako zdôraznil venezuelský ľud, ich prezident musí byť prepustený,“ dodal.

Irán a Venezuela sú dlhodobo blízkymi spojencami, čo v pondelok potvrdil aj Bakájí. „Naše vzťahy so všetkými krajinami, vrátane Venezuely, sú založené na vzájomnom rešpektovaní a tak to aj zostane... Sme v kontakte s venezuelskými orgánmi,“ potvrdil iránsky hovorca.

Počas tlačovej konferencie Bakájí komentoval aj vyjadrenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý podporil protesty v Iráne. Hovorca Izrael obvinil zo snahy o podkopanie iránskej národnej jednoty.

Sionistický režim je odhodlaný využiť aj tú najmenšiu príležitosť na zasievanie rozporov a podkopávanie našej národnej jednoty, a my musíme zostať ostražití,“ uviedol Bakájí.

Demonštrácie sa začali v Teheráne pôvodne ako protesty proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii, no rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky. Od stredy si vyžiadali viac ako desať obetí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Severoeurópski lídri podporili Dánsko po Trumpových výrokoch o Grónsku

Severoeurópski lídri podporili Dánsko po Trumpových výrokoch o Grónsku

DNES - 9:29Zahraničné

Lídri severoeurópskych krajín v nedeľu vyjadrili podporu Dánsku po tom, čo americký prezident Donald Trump zopakoval svoje tvrdenie, že Spojené štáty potrebujú prevziať kontrolu nad Grónskom.

Kolumbijský prezident Trumpovi odkázal, aby sa mu nevyhrážal a neohováral ho

Kolumbijský prezident Trumpovi odkázal, aby sa mu nevyhrážal a neohováral ho

DNES - 8:07Zahraničné

Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa v pondelok vyhranil proti vyhrážkam amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump neverí, že Ukrajina zaútočila na sídlo Putina

Trump neverí, že Ukrajina zaútočila na sídlo Putina

DNES - 7:11Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu poprel správy, podľa ktorých ukrajinské drony zaútočili na sídlo ruského prezidenta Vladimira Putina.

Venezuela: Rodríguezová zriadila komisiu s cieľom dosiahnuť Madurovo prepustenie

Venezuela: Rodríguezová zriadila komisiu s cieľom dosiahnuť Madurovo prepustenie

DNES - 7:06Zahraničné

Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v nedeľu zriadila komisiu, ktorej úlohou je zabezpečiť prepustenie prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky z USA, kam ich odviedli americkí vojaci.

Vosveteit.sk
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netušíAndroid má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotkyRozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútuPotrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiuOzempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojeníPrečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP