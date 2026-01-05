  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-4°Bratislava

Slovensko malo najchladnejšie ráno tejto zimy, niekde bolo mínus 20 stupňov

  • DNES - 9:52
  • Bratislava
Slovensko malo najchladnejšie ráno tejto zimy, niekde bolo mínus 20 stupňov

Slovensko v pondelok zaznamenalo najchladnejšie ráno tejto zimy. V niektorých lokalitách bola teplota mínus 20 stupňov Celzia aj menej.

Meteorológovia výraznejší pokles teploty odôvodnili okrem iného zmenšením oblačnosti a zoslabnutím vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Prvýkrát v tejto zime sa v nižších polohách podaril aj pokles teploty vzduchu na hodnotu mínus 20 stupňov Celzia a menej. Stalo sa tak v obci Novoť (mínus 21,2 stupňa Celzia) a v Oravskej Lesnej. Na druhej menovanej stanici bola prízemná teplota (päť centimetrov nad povrchom) mínus 23,0 stupňa Celzia. Na vrcholoch Tatier sa pod mínus 20 stupňov Celzia ochladilo už koncom decembra a na Lomnickom štíte bolo minimum teploty mínus 23,3 stupňa Celzia,“ priblížil.

Foto: facebook.com/shmu.sk

V ďalších dňoch meteorológovia očakávajú viac sneženia a menej mrazov. „Zrážky očakávame najmä na juhu a vo východnej polovici územia. Práve východ nášho územia by mali zasiahnuť minimálne tri vlny sneženia, pričom výraznejšie zrážkové pásma budú ponad naše územie postupovať najmä v nočných hodinách (v noci z 5. na 6. januára, potom v noci na 7. januára a nakoniec aj v noci na 8. januára). Menej zrážok bude na západe a v Žilinskom kraji a úplné minimum na krajnom západe. Ide o hraničnú a horšie predpovedateľnú situáciu, kde aj malý posun zrážkového pásma na západ či východ môže znamenať veľké rozdiely v snehovej pokrývke,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Gašpar: V Smere si vieme predstaviť povolebnú spoluprácu aj s Republikou

Gašpar: V Smere si vieme predstaviť povolebnú spoluprácu aj s Republikou

DNES - 11:24Domáce

Strana Smer-SD si vie predstaviť povolebnú spoluprácu aj s mimoparlamentnou Republikou.

Šutaj Eštok: Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je chránená na svetovej úrovni

Šutaj Eštok: Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je chránená na svetovej úrovni

DNES - 11:04Domáce

Kybernetická infraštruktúra ministerstva vnútra je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka chránená na svetovej úrovni.

SLK: Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia reformy

SLK: Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia reformy

DNES - 10:37Domáce

Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia ucelenej reformy. Tvrdí to Slovenská lekárska komora v hodnotení uplynulého roka v slovenskom zdravotníctve.

Ozbrojený prepad na východe: Páchateľ zaútočil na pracovníčku herne

Ozbrojený prepad na východe: Páchateľ zaútočil na pracovníčku herne

DNES - 10:24Domáce

Páchateľ mal odísť s finančnou hotovosťou.

Na D1 horelo, premávka je obmedzená

Na D1 horelo, premávka je obmedzená

DNES - 10:18Domáce

Na diaľnici došlo k požiaru motorového vozidla.

Vosveteit.sk
Android má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netušíAndroid má skryté funkcie, ktoré ti zmenia celý zážitok z používania telefónu. Väčšina ľudí o nich netuší
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotkyRozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútuPotrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiuOzempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojeníPrečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP