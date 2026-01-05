Slovensko malo najchladnejšie ráno tejto zimy, niekde bolo mínus 20 stupňov
Slovensko v pondelok zaznamenalo najchladnejšie ráno tejto zimy. V niektorých lokalitách bola teplota mínus 20 stupňov Celzia aj menej.
Meteorológovia výraznejší pokles teploty odôvodnili okrem iného zmenšením oblačnosti a zoslabnutím vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Prvýkrát v tejto zime sa v nižších polohách podaril aj pokles teploty vzduchu na hodnotu mínus 20 stupňov Celzia a menej. Stalo sa tak v obci Novoť (mínus 21,2 stupňa Celzia) a v Oravskej Lesnej. Na druhej menovanej stanici bola prízemná teplota (päť centimetrov nad povrchom) mínus 23,0 stupňa Celzia. Na vrcholoch Tatier sa pod mínus 20 stupňov Celzia ochladilo už koncom decembra a na Lomnickom štíte bolo minimum teploty mínus 23,3 stupňa Celzia,“ priblížil.
Foto: facebook.com/shmu.sk
V ďalších dňoch meteorológovia očakávajú viac sneženia a menej mrazov. „Zrážky očakávame najmä na juhu a vo východnej polovici územia. Práve východ nášho územia by mali zasiahnuť minimálne tri vlny sneženia, pričom výraznejšie zrážkové pásma budú ponad naše územie postupovať najmä v nočných hodinách (v noci z 5. na 6. januára, potom v noci na 7. januára a nakoniec aj v noci na 8. januára). Menej zrážok bude na západe a v Žilinskom kraji a úplné minimum na krajnom západe. Ide o hraničnú a horšie predpovedateľnú situáciu, kde aj malý posun zrážkového pásma na západ či východ môže znamenať veľké rozdiely v snehovej pokrývke,“ dodali.
