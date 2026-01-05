Severoeurópski lídri podporili Dánsko po Trumpových výrokoch o Grónsku
- DNES - 9:29
- Štokholm/Oslo/Helsinki
Lídri severoeurópskych krajín v nedeľu vyjadrili podporu Dánsku po tom, čo americký prezident Donald Trump zopakoval svoje tvrdenie, že Spojené štáty potrebujú prevziať kontrolu nad Grónskom pre zaistenie svojej národnej bezpečnosti, informuje TASR.
Záujem o autonómne územie Dánska prejavil Trump opätovne v nedeľu v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic. Na otázku o dôsledkoch operácie vo Venezuele pre Grónsko odpovedal, že rozhodnutie je na ostatných. „Budú sa musieť rozhodnúť sami. Naozaj neviem. Ale Grónsko určite potrebujeme. Potrebujeme ho pre národnú bezpečnosť,“ uviedol.
„Za Grónsko a Dánsko nerozhoduje nikto iný ako samotné Grónsko a Dánsko. Náš severský priateľ Dánsko a jeho premiérka majú našu plnú podporu,“ napísal v reakcii fínsky prezident Alexander Stubb, ktorý s Trumpom udržiava dobré vzťahy. V podobnom duchu sa vyjadril aj švédsky premiér Ulf Kristersson.
Predseda nórskej vlády Jonas Gahr Store zdôraznil, že Grónsko je integrálnou súčasťou Dánskeho kráľovstva a že plne stojí za Kodaňou. Podporu Dánsku vyjadrila aj islandská premiérka Kristrún Frostadóttir. „Nič o Grónsku bez Grónska“, napísala.
