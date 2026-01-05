Majerský: konzervatívci a progresívci by vo vláde vedeli fungovať
Predseda opozičného KDH Milan Majerský si myslí, že konzervatívci a progresívci by spolu vedeli fungovať v prípadnej budúcej vláde.
Nádeja sa, že im ako konzervatívcom sa bude „ľahšie dýchať“ aj vďaka poslednej novelizácii Ústavy SR. Zdôrazňuje však, že progresívci nemôžu chcieť pretláčať niektoré veci, ktoré idú proti vedomiu a presvedčeniu KDH. Uviedol to v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„O tom, aké vládne koalície vzniknú po ďalších parlamentných voľbách, rozhodne volič podľa toho, koľko hlasov dá jednotlivým stranám. Ja za KDH môžem povedať, že my sme boli súčasťou úspešných vlád, ktoré dostali Slovensko do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie, dosiahli najväčší ekonomický pokrok, a vládli sme v nich aj s liberálmi, aj so sociálnymi demokratmi, a myslím, že to boli dobré vlády. Po tých rokoch sa to môže zopakovať,“ skonštatoval Majerský pre TASR.
Opätovne vylúčil povolebnú spoluprácu so Smerom-SD. „Robert Fico mal možnosť nás štyrikrát presvedčiť, že je dobrý premiér, vie vládnuť a dobre spravovať túto krajinu. Ja poviem za seba, ale aj za hnutie KDH, že nás nepresvedčil,“ podotkol. Hovoril o úpadku SR pod jeho vedením. Upozornil na zdecimovanú ekonomiku, veľa rodín v pásme chudoby a nesplnené sľuby, napríklad o diaľnici do Košíc. „Nedokážeme byť s ním vo vláde. Som presvedčený, že to je dobré rozhodnutie. Občanovi treba ponúknuť nové, lepšie a kvalitnejšie riešenie,“ doplnil. O Hlase-SD hovoril ako o odnoži Smeru-SD. Pýta sa, či sa vôbec Hlas dostane po ďalších voľbách do parlamentu. „Či ho nepohltí Smer,“ dodal.
