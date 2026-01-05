  • Články
Gröhling: Spolupráca v opozícii je štandardná, no postoj KDH pri ústave bol chybou

  • DNES - 8:31
  • Bratislava
Spolupráca opozičných strán v Národnej rade (NR) SR je štandardná. Postoj opozičného KDH pri hlasovaní v parlamente o poslednej novelizácii Ústavy SR však bol chybou. Skonštatoval to líder opozičnej SaS Branislav Gröhling v koncoročnom rozhovore pre TASR.

V rámci opozičných strán máme štandardnú spoluprácu v parlamente. Vieme sa zhodnúť pri jednotlivých hlasovaniach alebo aj pri protestoch. Čo sa týka hlasovania o zmene ústavy, tak stále budem hovoriť, že to bola chyba zo strany KDH. Upozorňovali sme na to, že po zmene príde infringement zo strany Európskej komisie, že nám hrozí žaloba, a to sa aj udialo. Kolegovia z KDH za to nesú priamu zodpovednosť,“ poznamenal pre TASR.

Gröhling tiež kritizoval, že kresťanskí demokrati novelu ústavy podporili, aj keď bola z dielne vlády. „Ak sú nejakí konzervatívni voliči nespokojní s konaním KDH, tak u nás v SaS majú práve tú časť umiernených konzervatívcov, ktorí majú jasný postoj v tom, že so Smerom sa nemá obchodovať, hlasovať alebo dohadovať na čomkoľvek,“ dodal.

Vládnu novelu ústavy NR SR schválila koncom septembra. Prešla 90 hlasmi. Z klubu KDH ju podporili všetci poslanci okrem Františka Majerského a Františka Mikloška. Podporili ju aj traja poslanci, ktorí v tom čase pôsobili v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ (súčasné Slovensko - Za ľudí, pozn. TASR). Líder kresťanských demokratov Milan Majerský označil zmenu ústavy za naplnenie hodnotového rámca aj programu KDH. Argumentoval, že postoj pri hlasovaní v parlamente nebol pre vedenie KDH jednoduchým rozhodovaním, keďže prvotný návrh bol z dielne vlády. Upozornil však na to, že kresťanským demokratom sa podarilo do finálnej podoby presadiť vlastné priority.

Zdroj: Info.sk, TASR
