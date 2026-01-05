  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-5°Bratislava

Šimkovičová: Úspory hľadáme prostredníctvom centralizácie podporných činností

  • DNES - 8:24
  • Bratislava
Šimkovičová: Úspory hľadáme prostredníctvom centralizácie podporných činností

Ministerstvo kultúry (MK) SR v rámci konsolidácie urobilo všetky možné kroky k zníženiu nákladov na prevádzku vrátane racionalizácie pracovných miest.

Ďalšie škrty by však mohli ohroziť samotný chod inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu. V bilančnom rozhovore to na konci minulého roka uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Priestor na šetrenie vidí v centralizácii podporných činností prostredníctvom Správy rezortných zariadení MK SR.

Šimkovičová pripomenula, že MK je zriaďovateľom 29 organizácií, z rezortov má najväčší počet takýchto príspevkových organizácií. „Pri hľadaní úspor sme analyzovali i možnosti spájania niektorých organizácií s podobnou agendou,“ pripustila ministerka napríklad zvažovanie o začlenení Slovenského centra dizajnu do Slovenskej národnej galérie (SNG). „Významný finančný benefit by to však podľa analýzy neprinieslo,“ oznámila.

Ministerstvo preto v dôsledku konsolidačných nárokov pristúpilo zníženiu personálnych stavov, v rámci podriadených organizácií prepustilo približne 400 zamestnancov. „Ukázalo sa to ako efektívny krok, no zároveň je jasné, že k ďalšiemu znižovaniu už dôjsť nemôže, pretože by to ohrozilo samotnú existenciu a chod týchto inštitúcií,“ zdôraznila ministerka. Je zároveň presvedčená, že zefektívniť chod a znížiť náklady je možné centralizáciou podporných činností prostredníctvom Správy rezortných zriadení MK SR.

Ak budeme centralizovať správu ekonomickej prevádzky, agendy verejného obstarávania či zabezpečenia právnych služieb, verím, že to pomôže znížiť prevádzkové náklady a zefektívniť aj činnosť samotných organizácií, ktoré sa môžu sústrediť na činnosť, na ktorú sú určené,“ dodala s tým, že takýto model je osvedčený aj zo zahraničia.

MK zriadilo príspevkovú organizáciu Správa rezortných zariadení MK SR 1. februára 2025. Hlavnou úlohou organizácie je zabezpečiť efektívnosť a hospodárnosť, jednotnú investičnú činnosť, efektívne využívanie zvereného majetku štátu, optimalizáciu nákladov a hospodárne nakladanie so zdrojmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Majerský: konzervatívci a progresívci by vo vláde vedeli fungovať

Majerský: konzervatívci a progresívci by vo vláde vedeli fungovať

DNES - 9:11Domáce

Predseda opozičného KDH Milan Majerský si myslí, že konzervatívci a progresívci by spolu vedeli fungovať v prípadnej budúcej vláde.

Gröhling: Spolupráca v opozícii je štandardná, no postoj KDH pri ústave bol chybou

Gröhling: Spolupráca v opozícii je štandardná, no postoj KDH pri ústave bol chybou

DNES - 8:31Domáce

Spolupráca opozičných strán v NR SR je štandardná. Postoj opozičného KDH pri hlasovaní v parlamente o poslednej novelizácii Ústavy SR však bol chybou. Skonštatoval to líder opozičnej SaS Branislav Gröhling.

Prezident: Politika Hlasu-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia

Prezident: Politika Hlasu-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia

DNES - 8:20Domáce

Politika strany Hlas-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia. Prezident Peter Pellegrini do nej nijako nezasahuje, uviedla hlava štátu.

Pre stred a sever Slovenska vydali výstrahu

Pre stred a sever Slovenska vydali výstrahu

DNES - 8:01Domáce

Meteorologické výstrahy prvého a druhého stupňa platia pre stred a sever Slovenska.

Vosveteit.sk
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telomGLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotkyRozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútuPotrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiuOzempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojeníPrečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírusTvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP