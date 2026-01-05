  • Články
Prezident: Politika Hlasu-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia

  • DNES - 8:20
  • Bratislava
Politika strany Hlas-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia. Prezident Peter Pellegrini do nej nijako nezasahuje. Hlava štátu to uviedla pre TASR.

Som čestným predsedom strany nie z môjho rozhodnutia, ale z verdiktu delegátov snemu Hlasu, ktorí týmto spôsobom ocenili môj príspevok ako zakladateľa a prvého predsedu strany,“ povedal Pellegrini s tým, že politiku strany sleduje ako hlava štátu.

Tvrdí, že pokiaľ má výhrady voči výsledku politiky Hlasu, napríklad voči niektorým prijatým zákonom, tak ich vetuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
