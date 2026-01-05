Prezident: Politika Hlasu-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia
Politika strany Hlas-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia. Prezident Peter Pellegrini do nej nijako nezasahuje. Hlava štátu to uviedla pre TASR.
„Som čestným predsedom strany nie z môjho rozhodnutia, ale z verdiktu delegátov snemu Hlasu, ktorí týmto spôsobom ocenili môj príspevok ako zakladateľa a prvého predsedu strany,“ povedal Pellegrini s tým, že politiku strany sleduje ako hlava štátu.
Tvrdí, že pokiaľ má výhrady voči výsledku politiky Hlasu, napríklad voči niektorým prijatým zákonom, tak ich vetuje.
Majerský: konzervatívci a progresívci by vo vláde vedeli fungovať
Predseda opozičného KDH Milan Majerský si myslí, že konzervatívci a progresívci by spolu vedeli fungovať v prípadnej budúcej vláde.
Gröhling: Spolupráca v opozícii je štandardná, no postoj KDH pri ústave bol chybou
Spolupráca opozičných strán v NR SR je štandardná. Postoj opozičného KDH pri hlasovaní v parlamente o poslednej novelizácii Ústavy SR však bol chybou. Skonštatoval to líder opozičnej SaS Branislav Gröhling.
Šimkovičová: Úspory hľadáme prostredníctvom centralizácie podporných činností
Ministerstvo kultúry SR v rámci konsolidácie urobilo všetky možné kroky k zníženiu nákladov na prevádzku vrátane racionalizácie pracovných miest.
Pre stred a sever Slovenska vydali výstrahu
Meteorologické výstrahy prvého a druhého stupňa platia pre stred a sever Slovenska.