Pre stred a sever Slovenska vydali výstrahu
Meteorologické výstrahy prvého a druhého stupňa platia pre stred a sever Slovenska.
Vo viacerých lokalitách na severnom a strednom Slovensku treba v pondelok ráno rátať s nízkymi teplotami. Na niektorých miestach sa očakáva teplota od mínus 15 do mínus 19 stupňov Celzia, v okrese Námestovo hrozí teplota mínus 20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa a druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Informoval o tom na webe.
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.
Foto: shmu.sk
„V daných lokalitách sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ dodali meteorológovia.
Cestári varujú pred hmlou a padajúcimi skalami
Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Horský priechod Príslop je naďalej uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Vodiči si v niektorých lokalitách musia tiež dávať pozor na hmlu či padajúce skaly. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
„Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Záborského. (...) Pozor! Padanie skál na horskom priechode Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra,“ varovali cestári.
Horský priechod Príslop je naďalej uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Horské priechody sú inak zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horských priechodoch Cukmantel, Oravská Lesná a Podspády sa nachádza kašovitý až utlačený sneh, na horských priechodoch Donovaly, Vrchslatina, Huty a Zbojská zase treba rátať so zľadovateným snehom.
Kotercový kašeľ sa u psov prejavuje silným a záchvatovým kašľom
Kotercový kašeľ je veľmi nákazlivé ochorenie dýchacích ciest, ktoré postihuje psy. Prejavuje sa intenzívnym, silným a záchvatovým kašľom.
Premiér: EÚ má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva
Európska únia má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva v prípade Venezuely.
Premiér vynaloží všetky skúsenosti na to, aby SR nebola zatiahnutá do vojny
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nikdy nepoľaví pri mierových aktivitách. Vynaloží všetky skúsenosti na to, aby Slovensko nebolo nikdy zatiahnuté do žiadneho „vojenského dobrodružstva“.