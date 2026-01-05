  • Články
Venezuela: Rodríguezová zriadila komisiu s cieľom dosiahnuť Madurovo prepustenie

  • DNES - 7:06
  • Caracas
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v nedeľu zriadila komisiu, ktorej úlohou je zabezpečiť prepustenie prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky z USA, kam ich odviedli americkí vojaci.

Rodriguezová poverila predsedu Národného zhromaždenia - svojho brata Jorgeho, a ministra zahraničných vecí Yvána Gila, aby spoločne predsedali komisii. Jej súčasťou bude tiež minister informácií Freddy Ñáñez, uviedol v oznámení.

Spojené štáty v sobotu skoro ráno zaútočili na ciele vo Venezuele, zajali prezidenta Madura a spolu s jeho manželkou ho odviedli z krajiny. Obaja sa v pondelok v New Yorku postavia pred federálny súd, kde budú súdení za narkoterorizmus, pašovanie kokaínu a držbu zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom.

Dočasná líderka krajiny už naznačila ochotu spolupracovať s USA. „Považujeme za prioritu smerovať k vyváženým vzťahom medzi USA a Venezuelou, založeným na vzájomnom rešpekte,“ napísala Rodriguezová na sociálnych sieťach. „Pozývame preto vládu USA k spoločnej spolupráci na pláne... zameranom na spoločný rozvoj,“ uviedla. „Náš ľud a náš región si zaslúžia mier a dialóg, nie vojnu... Toto bolo vždy posolstvom prezidenta Nicolása Madura a v súčasnosti je to posolstvom celej Venezuely,“ vyhlásila Rodriguezová.

Zdroj: Info.sk, TASR
