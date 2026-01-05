Niekto sa pokúsil podpáliť majetok komisára pre boj proti antisemitizmu
- DNES - 5:30
- Berlín
V nedeľu sa neznámy páchateľ pokúsil podpáliť budovu na pozemku komisára pre boj proti antisemitizmu v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko Andreasa Büttnera.
Incident sa udial v meste Templin asi 70 kilometrov od Berlína. Podľa informácií z bezpečnostných zdrojov niekto na vchodové dvere susedného domu nakreslil červený trojuholník, symbol palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Na požiar prístrešku na Büttnerovom pozemku hasičov upozornili v nedeľu o 3.40 h ráno. Oheň sa podarilo rýchlo uhasiť a nikto sa pri incidente nezranil.
„V tom čase bola v dome moja rodina. Neutrpeli sme žiadnu fyzickú ujmu, ale máme dojem, že išlo o vážny útok,“ povedal Büttner zdôrazňujúc, že sa nenechá zastrašiť.
Podpaľačský útok odsúdil predseda brandenburskej krajinskej vlády Dietmar Woidke, podľa ktorého v Brandenbursku nemá miesto žiadna forma extrémizmu. „Násilie voči ľuďom alebo majetku je a zostáva absolútne neprijateľné. Polícia začala vyšetrovanie a dúfam, že páchateľ alebo páchatelia budú rýchlo dolapení,“ uviedol.
