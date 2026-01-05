  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 5.1.2026Meniny má Andrea
-5°Bratislava

Niekto sa pokúsil podpáliť majetok komisára pre boj proti antisemitizmu

  • DNES - 5:30
  • Berlín
Niekto sa pokúsil podpáliť majetok komisára pre boj proti antisemitizmu

V nedeľu sa neznámy páchateľ pokúsil podpáliť budovu na pozemku komisára pre boj proti antisemitizmu v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko Andreasa Büttnera.

Incident sa udial v meste Templin asi 70 kilometrov od Berlína. Podľa informácií z bezpečnostných zdrojov niekto na vchodové dvere susedného domu nakreslil červený trojuholník, symbol palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Na požiar prístrešku na Büttnerovom pozemku hasičov upozornili v nedeľu o 3.40 h ráno. Oheň sa podarilo rýchlo uhasiť a nikto sa pri incidente nezranil.

V tom čase bola v dome moja rodina. Neutrpeli sme žiadnu fyzickú ujmu, ale máme dojem, že išlo o vážny útok,“ povedal Büttner zdôrazňujúc, že sa nenechá zastrašiť.

Podpaľačský útok odsúdil predseda brandenburskej krajinskej vlády Dietmar Woidke, podľa ktorého v Brandenbursku nemá miesto žiadna forma extrémizmu. „Násilie voči ľuďom alebo majetku je a zostáva absolútne neprijateľné. Polícia začala vyšetrovanie a dúfam, že páchateľ alebo páchatelia budú rýchlo dolapení,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Frederiksenová protestovala proti výrokom Trumpa o Grónsku

Frederiksenová protestovala proti výrokom Trumpa o Grónsku

DNES - 5:32Zahraničné

Grónsko a Dánsko vyjadrili pohoršenie po tom, čo manželka vplyvného poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa zverejnila na sociálnej sieti obrázok, na ktorom je Grónsko vymaľované farbami vlajky USA.

Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty „riadia“ Venezuelu po zatknutí Madura

Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty „riadia“ Venezuelu po zatknutí Madura

DNES - 5:07Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu trval na tom, že USA „riadia“ Venezuelu po zatknutí prezidenta Nicolása Madura. Podľa jeho slov sa Spojené štáty zároveň zaoberajú aj dočasným vedením Caracasu.

EÚ v reakcii na zásah USA vo Venezuele volá po zdržanlivosti, podporila to aj SR

EÚ v reakcii na zásah USA vo Venezuele volá po zdržanlivosti, podporila to aj SR

DNES - 5:04Zahraničné

Európska únia v reakcii na vojenský zásah USA vo Venezuele vyzvala všetky zúčastnené strany na pokoj a zdržanlivosť, aby sa zabránilo eskalácii a aby sa zabezpečilo mierové riešenie krízy.

Úrady identifikovali všetkých 40 obetí požiaru v bare v Crans-Montane

Úrady identifikovali všetkých 40 obetí požiaru v bare v Crans-Montane

DNES - 5:02Zahraničné

Švajčiarske úrady identifikovali všetkých 40 obetí požiaru, ku ktorému došlo počas silvestrovskej noci v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana v kantóne Valais.

Vosveteit.sk
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťaTieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to dejeTakmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotkyRozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútuPotrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiuOzempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojeníPrečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírusTvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozorneniaBudú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP