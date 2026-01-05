  • Články
Úrady identifikovali všetkých 40 obetí požiaru v bare v Crans-Montane

  • DNES - 5:02
  • Ženeva
Švajčiarske úrady identifikovali všetkých 40 obetí požiaru, ku ktorému došlo počas silvestrovskej noci v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana v kantóne Valais. V nedeľu večer o tom podľa agentúry AFP informovala polícia, píše TASR.

Požiar vypukol v noci na 1. januára v bare Le Constellation v obľúbenom alpskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Polícia potvrdila približne 40 mŕtvych a 119 zranených. Do nedeľňajšieho rána sa podarilo potvrdiť totožnosť 24 obetí, identifikáciu zvyšných 16 dokončili do večerných hodín.

Medzi obeťami vo veku od 14 do 39 rokov je 21 Švajčiarov, deväť Francúzov vrátane jedného francúzsko-švajčiarskeho občana a jedného štátneho príslušníka Francúzska, Izraela a Británie. Okrem nich zahynulo šesť Talianov vrátane jedného s dvojakým občianstvom Talianska a Spojených arabských emirátov a po jednej osobe z Belgicka, Portugalska, Rumunska a Turecka. Najmladšou identifikovanou je 14-ročná Švajčiarka.

Úrady predpokladajú, že príčinou požiaru bolo neopatrné zaobchádzanie so sviečkami alebo prskavkami. Hlavná prokurátorka kantónu Valais Beatrice Pilloudová uviedla, že vyšetrovatelia budú preverovať aj rekonštrukcie baru, hasiace systémy a únikové trasy, ako aj počet ľudí v bare v čase vypuknutia požiaru.

V súvislosti s požiarom prokuratúra v sobotu oznámila začatie trestného vyšetrovania proti dvom majiteľom baru - francúzskemu páru Jacquovi a Jessice Morettiovcom -, ktorí sú podozriví z trestných činov zabitia z nedbanlivosti, spôsobenia ujmy na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
