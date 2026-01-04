  • Články
Zásah USA vo Venezuele má už 80 obetí, píše denník NYT

  • DNES - 20:31
  • Caracas
Počet obetí sobotňajšieho amerického vojenského zásahu vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 80.

V nedeľu to napísal denník The New York Times s odvolaním sa na vysokopostaveného venezuelského predstaviteľa. Medzi obeťami sú podľa neho príslušníci bezpečnostných zložiek aj civilisti. Informuje o tom TASR.

Podľa pôvodných informácií NYT pri operácii USA vo Venezuele zahynulo najmenej 40 vojakov a civilistov. Nemenovaný predstaviteľ zároveň varoval, že počet mŕtvych sa môže ešte zvýšiť.

Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López v nedeľu oznámil, že o život prišla veľká časť ochranky prezidenta Nicolása Madura, ktorého spolu s manželkou Ciliou Floresovou zadržali a do USA odviedli americké špeciálne jednotky.

Zdroje citované denníkom New York Post uviedli, že pri akcii nezahynul žiaden americký vojak a nebolo zničené žiadne americké vybavenie.

Prezident USA Donald Trump, ktorý zásah nariadil, nevylúčil, že Spojené štáty podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu. V sobotu zároveň vyhlásil, že USA sa neboja nasadiť do latinskoamerickej krajiny aj vojakov. Pri sobotňajšom zásahu podľa neho zahynulo vo Venezuele aj mnoho Kubáncov, ktorí sa podieľali na ochrane Madura.

Zdroj: Info.sk, TASR
