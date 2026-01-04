V niektorých okresoch môže byť v noci od mínus 15 do mínus 19 stupňov
V niektorých okresoch SR môže byť v noci z nedele na pondelok (5. 1.) od mínus 15 do mínus 19 stupňov Celzia.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj, okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Poprad, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica a Brezno. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uviedli meteorológovia.
Kotercový kašeľ sa u psov prejavuje silným a záchvatovým kašľom
Kotercový kašeľ je veľmi nákazlivé ochorenie dýchacích ciest, ktoré postihuje psy. Prejavuje sa intenzívnym, silným a záchvatovým kašľom.
Premiér: EÚ má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva
Európska únia má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva v prípade Venezuely.
Premiér vynaloží všetky skúsenosti na to, aby SR nebola zatiahnutá do vojny
Premiér Robert Fico (Smer-SD) nikdy nepoľaví pri mierových aktivitách. Vynaloží všetky skúsenosti na to, aby Slovensko nebolo nikdy zatiahnuté do žiadneho „vojenského dobrodružstva“.
Pravoslávni kresťania sa pripravujú na sviatky Christovho narodenia
Pravoslávna cirkev na Slovensku i vo svete vstupuje do sviatočného obdobia Christovho narodenia, ktoré sa podľa takzvaného starého kalendára začne v stredu (7. 1.).