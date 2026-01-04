Situácia vo Venezuele odhaľuje hlbší posun vo vznikajúcom svetovom poriadku
- DNES - 16:57
- Štrasburg
Generálny tajomník Rady Európy (RE) Alain Berset v nedeľu v súvislosti so sobotňajšou vojenskou intervenciou USA vo Venezuele, počas ktorej Spojené štáty zadržali a z krajiny odvliekli prezidenta Nicolása Madura, upozornil na potrebu dodržiavania medzinárodného práva. Vyzval tiež na pokojný prechod k demokracii v krajine v súlade s vôľou venezuelského ľudu. TASR o tom informovala poradkyňa pre médiá a komunikáciu v RE Estelle Steinerová.
Situácia vo Venezuele podľa Berseta predstavuje moment hlbokej neistoty pre venezuelský ľud, ako aj pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť. „Túto situáciu nemožno obmedziť na binárnu voľbu medzi odsúdením a podporou. Odhaľuje hlbší posun vo vznikajúcom svetovom poriadku, v ktorom sa normalizuje sila a právo sa stáva zbraňou,“ uviedol.
Rada Európy sa podľa slov svojho generálneho tajomníka domnieva, že akékoľvek použitie sily na území iného štátu vyvoláva vážne otázky v súvislosti s dodržiavaním medzinárodného práva vrátane základných zásad Charty OSN, ktorými sú zvrchovanosť, územná celistvosť a nezasahovanie. „Rada Európy vzhľadom na svoju angažovanosť na Ukrajine vie, aké krehké je medzinárodné právo, keď sa normalizuje použitie sily. Preto je dôležitá dôslednosť a dôveryhodnosť,“ zdôraznil Berset.
Generálny tajomník vyhlásil, že demokraciu vo Venezuele môžu obnoviť iba samotní Venezuelčania prostredníctvom inkluzívneho politického procesu, dôveryhodných volieb a obnovením demokratických inštitúcií. Upozornil tiež na riziko rastu polarizácie vo venezuelskej spoločnosti, v regióne a vo svete na dve skupiny - jednu, ktorá americký zásah považuje za oprávnený, a druhú, podľa ktorej ide závažné porušenie medzinárodného práva.
„Medzinárodné právo je všeobecne platné, inak nemá zmysel. Demokracia je odolná, ak je slobodne zvolená, inštitucionálne chránená a založená na zákonnosti. Svet, ktorý sa riadi výnimkami, dvojitými normami alebo konkurenčnými sférami vplyvu, je nebezpečnejší,“ uzavrel Berset
