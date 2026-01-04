  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 4.1.2026Meniny má Drahoslav
Bratislava

MZVEZ: Kolumbia uzavrela v sobotu pozemné hranice s Venezuelou

  • DNES - 16:12
  • Bratislava
MZVEZ: Kolumbia uzavrela v sobotu pozemné hranice s Venezuelou

Kolumbia uzavrela v sobotu (3. 1.) pozemné hranice s Venezuelou. Ide o dôsledok ozbrojenej intervencie Spojených štátov amerických vo Venezuele a obavy z možnej masovej emigrácie Venezuelčanov. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v rámci cestovných odporúčaní.

Kolumbijská vláda nasadila ozbrojené jednotky pozdĺž celej 2000-kilometrovej hranice s Venezuelou,“ ozrejmil rezort diplomacie. Pre Kolumbiu vydal druhý stupeň cestovného odporúčania, čo znamená, že do tejto krajiny by Slováci mali zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

MZVEZ zároveň v sobotu vydalo cestovné odporúčanie štvrtého stupňa pre Venezuelu. Slovenským občanom odporúča, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa v nej zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné.

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia informoval, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. V sobotu ráno Spojené štáty zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a odviezli ho z Venezuely do New Yorku, kde sa postaví pred federálny súd. Obžalovaný je z viacerých trestných činov vrátane pašovania drog alebo držby zbraní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tunel Branisko je pre nehodu neprejazdný

Tunel Branisko je pre nehodu neprejazdný

DNES - 15:38Domáce

Tunel Branisko je aktuálne z dôvodu nehody uzavretý. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám

Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám

DNES - 14:19Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zablahoželali bývalej hlave štátu Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Leteckí záchranári pomáhali zranenej žene v Malých Karpatoch

Leteckí záchranári pomáhali zranenej žene v Malých Karpatoch

DNES - 13:58Domáce

Leteckí záchranári hlásia prvý tohtoročný zásah s použitím palubného navijaka. V sobotu (3. 1.) dopoludnia pomáhali zranenej 49-ročnej slovenskej turistke v Malých Karpatoch, v oblasti vrchu Záruby.

Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci

Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci

DNES - 11:48Domáce

Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech. Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra.

Vosveteit.sk
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotkyRozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Potrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútuPotrebuješ rýchlo upraviť PDF súbor? Nemusíš nič sťahovať, ani používať pochybné konvertory, tento trik ti zaberie menej ako minútu
Ozempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiuOzempic vs. operácia: Rozsiahla štúdia ukázala, ktorá metóda vedie k trvalému schudnutiu
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojeníPrečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírusTvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozorneniaBudú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP