MZVEZ: Kolumbia uzavrela v sobotu pozemné hranice s Venezuelou
Kolumbia uzavrela v sobotu (3. 1.) pozemné hranice s Venezuelou. Ide o dôsledok ozbrojenej intervencie Spojených štátov amerických vo Venezuele a obavy z možnej masovej emigrácie Venezuelčanov. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v rámci cestovných odporúčaní.
„Kolumbijská vláda nasadila ozbrojené jednotky pozdĺž celej 2000-kilometrovej hranice s Venezuelou,“ ozrejmil rezort diplomacie. Pre Kolumbiu vydal druhý stupeň cestovného odporúčania, čo znamená, že do tejto krajiny by Slováci mali zvážiť nevyhnutnosť cestovania.
MZVEZ zároveň v sobotu vydalo cestovné odporúčanie štvrtého stupňa pre Venezuelu. Slovenským občanom odporúča, aby do Venezuely v žiadnom prípade necestovali, a tým, ktorí sa v nej zdržiavajú, odporúča krajinu opustiť hneď, ako to bude možné.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia informoval, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. V sobotu ráno Spojené štáty zadržali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a odviezli ho z Venezuely do New Yorku, kde sa postaví pred federálny súd. Obžalovaný je z viacerých trestných činov vrátane pašovania drog alebo držby zbraní.
Tunel Branisko je pre nehodu neprejazdný
Tunel Branisko je aktuálne z dôvodu nehody uzavretý. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám
Prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zablahoželali bývalej hlave štátu Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Leteckí záchranári pomáhali zranenej žene v Malých Karpatoch
Leteckí záchranári hlásia prvý tohtoročný zásah s použitím palubného navijaka. V sobotu (3. 1.) dopoludnia pomáhali zranenej 49-ročnej slovenskej turistke v Malých Karpatoch, v oblasti vrchu Záruby.
Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci
Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech. Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra.