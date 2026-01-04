Tunel Branisko je pre nehodu neprejazdný
Tunel Branisko je aktuálne z dôvodu nehody uzavretý. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Spresnila, že ide o nehodu dvoch osobných áut. „Tunel je do odstránenia vozidiel neprejazdný, k zraneniam nedošlo,“ dodala.
Zelená vlna STVR informuje, že pre nehodu na severnej D1 v tuneli Branisko je úsek dočasne neprejazdný v oboch smeroch a obchádzka vedie cez horský priechod.
MZVEZ: Kolumbia uzavrela v sobotu pozemné hranice s Venezuelou
Kolumbia uzavrela v sobotu (3. 1.) pozemné hranice s Venezuelou. Ide o dôsledok ozbrojenej intervencie Spojených štátov amerických vo Venezuele a obavy z možnej masovej emigrácie Venezuelčanov.
Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám
Prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zablahoželali bývalej hlave štátu Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Leteckí záchranári pomáhali zranenej žene v Malých Karpatoch
Leteckí záchranári hlásia prvý tohtoročný zásah s použitím palubného navijaka. V sobotu (3. 1.) dopoludnia pomáhali zranenej 49-ročnej slovenskej turistke v Malých Karpatoch, v oblasti vrchu Záruby.
Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci
Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech. Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra.