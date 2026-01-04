  • Články
Tunel Branisko je pre nehodu neprejazdný

  • DNES - 15:38
  • Prešov
Tunel Branisko je pre nehodu neprejazdný

Tunel Branisko je aktuálne z dôvodu nehody uzavretý. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Spresnila, že ide o nehodu dvoch osobných áut. „Tunel je do odstránenia vozidiel neprejazdný, k zraneniam nedošlo,“ dodala.

Zelená vlna STVR informuje, že pre nehodu na severnej D1 v tuneli Branisko je úsek dočasne neprejazdný v oboch smeroch a obchádzka vedie cez horský priechod.

Zdroj: Info.sk, TASR
