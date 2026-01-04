Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám
Prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zablahoželali bývalej hlave štátu Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám. Informovali o tom na sociálnej sieti.
„Pán prezident, ďakujem za váš prínos k rozvoju SR a želám vám predovšetkým pevné zdravie, životnú pohodu a nech vás aj naďalej sprevádzajú váš povestný optimizmus a vitalita,“ uviedol Pellegrini.
Šéf parlamentu zaprial Schusterovi pevné zdravie, pokoj a úctu, ktorú si za svoju bohatú životnú cestu zaslúži. „Obaja sme Košičania, obaja sme mali česť viesť naše mesto ako primátori a neskôr stáť na čele parlamentu,“ pripomenul Raši.
V rozhovore v decembri 2025 pre TASR TV Schuster povedal, že čím je starší, tak sa snaží si to užívať, kým mu to myslí a chodí. Aktuálne sa napríklad pokúša s využitím umelej inteligencie rekonštruovať záznamy zo sto rokov starých 35 mm filmových pásov, ktoré natočil jeho otec Alojz s bratmi na expedícii po Brazílii. „Výstrižky z toho filmu sa zachovali, sú tam po dva, po tri obrázky. Umelá inteligencia dnes umožňuje urobiť z troch obrázkov pätnásťsekundový pohyblivý film,“ vysvetlil.
Schuster bol druhým prezidentom Slovenskej republiky a zároveň prvým, ktorého si zvolili občania v priamej voľbe. Inaugurovaný bol 15. júna 1999 a päťročné funkčné obdobie ukončil 15. júna 2004. Pôsobil tiež ako primátor Košíc, počas Nežnej revolúcie v roku 1989 sa stal prvým ponovembrovým predsedom slovenského parlamentu. Rodák z Medzeva neďaleko Košíc sa v nedeľu dožíva 92 rokov.
Leteckí záchranári pomáhali zranenej žene v Malých Karpatoch
Leteckí záchranári hlásia prvý tohtoročný zásah s použitím palubného navijaka. V sobotu (3. 1.) dopoludnia pomáhali zranenej 49-ročnej slovenskej turistke v Malých Karpatoch, v oblasti vrchu Záruby.
Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci
Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech. Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra.
Robert Kaliňák: Do NOS sa prihlásilo približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať
Do Národných obranných síl (NOS) sa doteraz prihlásilo približne 8700 ľudí. Výcvik bude pokračovať aj v roku 2026. Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi.
Vo veku 107 rokov zomrel účastník SNP Jozef Joe Veselský
Vo veku 107 rokov zomrel v sobotu (3. 1.) trnavský rodák žijúci v Írsku Jozef Joe Veselský.