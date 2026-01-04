  • Články
Nedeľa, 4.1.2026
Bratislava

Leteckí záchranári pomáhali zranenej žene v Malých Karpatoch

  • DNES - 13:58
  • Trnava
Leteckí záchranári hlásia prvý tohtoročný zásah s použitím palubného navijaka.

V sobotu (3. 1.) dopoludnia pomáhali zranenej 49-ročnej slovenskej turistke v Malých Karpatoch, v oblasti vrchu Záruby. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) o tom informovala na sociálnej sieti.

Žena sa počas pohybu v náročnom teréne pošmykla a poranila si dolnú končatinu, pričom došlo k podvrtnutiu členka. Vzhľadom na neprístupný terén bola lekárka k zranenej vysadená priamo z vrtuľníka pomocou palubného navijaka,“ priblížili záchranári.

Po vyšetrení na mieste pacientke poskytli prednemocničné ošetrenie vrátane fixácie poranenej končatiny. „Následne bola z miesta udalosti evakuovaná, preložená na palubu vrtuľníka a letecky transportovaná na urgentný príjem Fakultnej nemocnice v Trnave,“ doplnili.

Zdroj: Info.sk, TASR
Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám

Prezident a šéf parlamentu zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám

DNES - 14:19Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zablahoželali bývalej hlave štátu Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci

Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci

DNES - 11:48Domáce

Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech. Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra.

Robert Kaliňák: Do NOS sa prihlásilo približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať

Robert Kaliňák: Do NOS sa prihlásilo približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať

DNES - 10:03Domáce

Do Národných obranných síl (NOS) sa doteraz prihlásilo približne 8700 ľudí. Výcvik bude pokračovať aj v roku 2026. Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi.

Vo veku 107 rokov zomrel účastník SNP Jozef Joe Veselský

Vo veku 107 rokov zomrel účastník SNP Jozef Joe Veselský

DNES - 10:00Domáce

Vo veku 107 rokov zomrel v sobotu (3. 1.) trnavský rodák žijúci v Írsku Jozef Joe Veselský.

