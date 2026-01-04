Leteckí záchranári pomáhali zranenej žene v Malých Karpatoch
Leteckí záchranári hlásia prvý tohtoročný zásah s použitím palubného navijaka.
V sobotu (3. 1.) dopoludnia pomáhali zranenej 49-ročnej slovenskej turistke v Malých Karpatoch, v oblasti vrchu Záruby. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) o tom informovala na sociálnej sieti.
„Žena sa počas pohybu v náročnom teréne pošmykla a poranila si dolnú končatinu, pričom došlo k podvrtnutiu členka. Vzhľadom na neprístupný terén bola lekárka k zranenej vysadená priamo z vrtuľníka pomocou palubného navijaka,“ priblížili záchranári.
Po vyšetrení na mieste pacientke poskytli prednemocničné ošetrenie vrátane fixácie poranenej končatiny. „Následne bola z miesta udalosti evakuovaná, preložená na palubu vrtuľníka a letecky transportovaná na urgentný príjem Fakultnej nemocnice v Trnave,“ doplnili.
