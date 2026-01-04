  • Články
Petr Macinka si pre kritiku Okamurovho prejavu predvolá ukrajinského veľvyslanca

Český minister zahraničných vecí Petr Macinka si predvolá ukrajinského veľvyslanca v Prahe Vasyla Zvaryča, ktorý v piatok kritizoval novoročný prejav predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru a uviedol, že jeho postoj je „zjavne formovaný pod vplyvom ruskej propagandy“. V nedeľu to vyhlásila česká ministerka financií Alena Schillerová.

Okamura v prejave zverejnenom na sociálnych sieťach vyhlásil, že na vojne na Ukrajine zarábajú „západné firmy a vlády, ako aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, ktorí si stavajú záchody zo zlata“. Vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Jeho výroky následne kritizoval ukrajinský veľvyslanec aj predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.

Schillerová v tejto súvislosti uviedla, že Okamurov prejav bol určený najmä voličom jeho hnutia SPD. Niektoré výrazy by podľa vlastných slov nepoužila, avšak zdôraznila, že z ukrajinskej strany by očakávala viac pokory.

Macinka už v piatok uviedol, že verejné hodnotenie Okamurovho prejavu veľvyslancom cudzieho štátu nie je vhodné. „Pokiaľ má ktorákoľvek diplomatická misia výhrady alebo otázky, existujú k tomu štandardné diplomatické kanály. Česká politika je však vecou českých občanov a ich demokraticky zvolených zástupcov,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, TASR
