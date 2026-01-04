KĽDR: Zadržanie Madura je vážnym narušením venezuelskej suverenity
- DNES - 12:13
- Pchjongjang
Severná Kórea (KĽDR) v nedeľu odsúdila americkú vojenskú intervenciu vo Venezuele a zadržanie jej prezidenta Nicolása Madura spolu s manželkou. Podľa Pchjongjangu ide vážne narušenie venezuelskej suverenity.
Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí „dôrazne odsudzuje konanie USA, ktoré sa snaží o zavedenie svojej hegemónie vo Venezuele“, uviedol hovorca rezortu vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna agentúra KCNA. „Tento incident je ďalším príkladom, ktorý opäť jasne potvrdzuje nečestnú a brutálnu povahu USA,“ dodal.
V sobotu ráno Spojené štáty zadržali Madura a odviezli ho z Venezuely do New Yorku, kde sa postaví pred federálny súd. Obžalovaný je z viacerých trestných činov vrátane pašovania drog alebo držby zbraní.
Odvlečenie Madura už odsúdilo viacero spojencov Venezuely vrátane Číny a Ruska, ktoré vyzvali na jeho prepustenie a vrátenie do krajiny. Ku kritike sa pridali aj juhoamerické ľavicové vlády v Brazílii, Kolumbii, Čile alebo na Kube.
Správa o zadržaníNicolása Madura a jeho prepravení do New Yorku, kde sa čoskoro postaví pred súd pre obvinenia z obchodovania s drogami a zbraňami, vyvolala vo Venezuele zmes strachu, zmätku a nádeje.
Bývalý poradca pre národnú bezpečnosť USA John Bolton tvrdí, že plán na zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura sa objavil už počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Čína vyzvala Spojené štáty, aby okamžite prepustili venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého americké bezpečnostné zložky v sobotu v rámci špeciálnej operácie zadržali a následne odviezli z Venezuely do USA.
Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil, aby viceprezidentka Delcy Rodríguezová dočasne prevzala prezidentský úrad.