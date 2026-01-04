  • Články
KĽDR: Zadržanie Madura je vážnym narušením venezuelskej suverenity

  • DNES - 12:13
  • Pchjongjang
KĽDR: Zadržanie Madura je vážnym narušením venezuelskej suverenity

Severná Kórea (KĽDR) v nedeľu odsúdila americkú vojenskú intervenciu vo Venezuele a zadržanie jej prezidenta Nicolása Madura spolu s manželkou. Podľa Pchjongjangu ide vážne narušenie venezuelskej suverenity.

Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí „dôrazne odsudzuje konanie USA, ktoré sa snaží o zavedenie svojej hegemónie vo Venezuele“, uviedol hovorca rezortu vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna agentúra KCNA. „Tento incident je ďalším príkladom, ktorý opäť jasne potvrdzuje nečestnú a brutálnu povahu USA,“ dodal.

V sobotu ráno Spojené štáty zadržali Madura a odviezli ho z Venezuely do New Yorku, kde sa postaví pred federálny súd. Obžalovaný je z viacerých trestných činov vrátane pašovania drog alebo držby zbraní.

Odvlečenie Madura už odsúdilo viacero spojencov Venezuely vrátane Číny a Ruska, ktoré vyzvali na jeho prepustenie a vrátenie do krajiny. Ku kritike sa pridali aj juhoamerické ľavicové vlády v Brazílii, Kolumbii, Čile alebo na Kube.

Zdroj: Info.sk, TASR
