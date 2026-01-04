  • Články
Nedeľa, 4.1.2026Meniny má Drahoslav
Bratislava

Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci

  • DNES - 11:48
  • Vysoké Tatry
Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci

Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech.

Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra. Žiadosť o pomoc prišla popoludní. Záchranná akcia napokon trvala do neskorých nočných hodín. Zúčastnilo sa na nej 11 profesionálnych a dvaja dobrovoľní horskí záchranári. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

O súčinnosť bola požiadaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, k uviaznutému sa jej však pre silný vietor neporadilo dostať. Horskí záchranári mu preto na pomoc smerovali pozemne.

Mužovi sa medzitým samému podarilo vyslobodiť z ťažkého terénu a keďže bol schopný pohybu, pomaly zostupoval smerom k magistrále. Podľa inštrukcií záchranárov mal pokračovať smerom na Sliezsky dom. Červený turisticky značený chodník však minul a uviazol v hlbokom snehu niekoľko metrov pod ním,“ uvádza HZS s tým, že pri príchode záchranárov na miesto bol už muž mierne podchladený a vyčerpaný.

Po vyšetrení, ošetrení a zateplení ho na nosidlách transportovali k Rázcestiu na Batizovskej zákrute, odkiaľ transport pokračoval terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca. Pacienta následne odovzdali do starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
