Vo Vysokých Tatrách uviazol zranený 46-ročný muž, akcia trvala do noci
Pod vrcholom Končistej vo Vysokých Tatrách uviazol v sobotu (3. 1.) 46-ročný Čech.
Pri výstupe sa zároveň pošmykol, pričom utrpel poranenia v oblasti tváre, rebier a bedra. Žiadosť o pomoc prišla popoludní. Záchranná akcia napokon trvala do neskorých nočných hodín. Zúčastnilo sa na nej 11 profesionálnych a dvaja dobrovoľní horskí záchranári. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
O súčinnosť bola požiadaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, k uviaznutému sa jej však pre silný vietor neporadilo dostať. Horskí záchranári mu preto na pomoc smerovali pozemne.
„Mužovi sa medzitým samému podarilo vyslobodiť z ťažkého terénu a keďže bol schopný pohybu, pomaly zostupoval smerom k magistrále. Podľa inštrukcií záchranárov mal pokračovať smerom na Sliezsky dom. Červený turisticky značený chodník však minul a uviazol v hlbokom snehu niekoľko metrov pod ním,“ uvádza HZS s tým, že pri príchode záchranárov na miesto bol už muž mierne podchladený a vyčerpaný.
Po vyšetrení, ošetrení a zateplení ho na nosidlách transportovali k Rázcestiu na Batizovskej zákrute, odkiaľ transport pokračoval terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca. Pacienta následne odovzdali do starostlivosti rýchlej zdravotnej pomoci.
Robert Kaliňák: Do NOS sa prihlásilo približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať
Do Národných obranných síl (NOS) sa doteraz prihlásilo približne 8700 ľudí. Výcvik bude pokračovať aj v roku 2026. Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi.
Vo veku 107 rokov zomrel účastník SNP Jozef Joe Veselský
Vo veku 107 rokov zomrel v sobotu (3. 1.) trnavský rodák žijúci v Írsku Jozef Joe Veselský.
Roman Michelko: Na kandidátke SNS už budú len členovia strany
Na kandidátnej listine SNS v ďalších parlamentných voľbách budú len členovia strany. V rozhovore pre TASR to uviedol šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
Prezident: Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok
Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok. Nebude jednoduché udržať sociálny a politický zmier v spoločnosti.