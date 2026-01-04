  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 4.1.2026Meniny má Drahoslav
Bratislava

Robert Kaliňák: Do NOS sa prihlásilo približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať

  • DNES - 10:03
  • Bratislava
Robert Kaliňák: Do NOS sa prihlásilo približne 8700 ľudí, výcvik bude pokračovať

Do Národných obranných síl (NOS) sa doteraz prihlásilo približne 8700 ľudí. Výcvik bude pokračovať aj v roku 2026. Rezort obrany počíta so 4000 vycvičenými ľuďmi. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Minister predpokladá, že v počas roka bude rezort pripravený uspokojiť všetkých záujemcov. „Zvýšili sme zásadne kapacitu výcvikového priestoru Turecký vrch. Budeme pracovať na východe Slovenska, ktorý sme chceli. Cvičíme v Leviciach, na Sliači, budeme budovať ešte Martin. Takže mám pocit, že by sme to mohli nejakým spôsobom dať. Chceme to však centralizovať na čo najmenší počet, pretože počet kvalitných inštruktorov je najpodstatnejší pre dobrý výcvik,“ uviedol Kaliňák.

Minister zároveň avizoval aj možnosť opätovne novelizovať zákon, ktorý NOS zriadil. Armádne zálohy majú podľa neho záujem aj o nezamestnaných či iné skupiny ľudí.

NOS zriadil v lete novoprijatý zákon. Sú rozdelené do troch typov armádnych záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vo veku 107 rokov zomrel účastník SNP Jozef Joe Veselský

Vo veku 107 rokov zomrel účastník SNP Jozef Joe Veselský

DNES - 10:00Domáce

Vo veku 107 rokov zomrel v sobotu (3. 1.) trnavský rodák žijúci v Írsku Jozef Joe Veselský.

Roman Michelko: Na kandidátke SNS už budú len členovia strany

Roman Michelko: Na kandidátke SNS už budú len členovia strany

DNES - 8:55Domáce

Na kandidátnej listine SNS v ďalších parlamentných voľbách budú len členovia strany. V rozhovore pre TASR to uviedol šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

Prezident: Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok

Prezident: Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok

DNES - 7:32Domáce

Slovensko čaká zložitý a ekonomicky náročný rok. Nebude jednoduché udržať sociálny a politický zmier v spoločnosti.

PS: Štáty musia v prípade Venezuely trvať na dodržiavaní medzinárodného práva

PS: Štáty musia v prípade Venezuely trvať na dodržiavaní medzinárodného práva

VČERA - 16:11Domáce

Štáty slobodného sveta musia v prípade útoku na Venezuelu trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN.

Vosveteit.sk
Prečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojeníPrečo liečba depresie niekedy zlyháva? Vedci upozorňujú na prehliadanú úlohu čriev a mozgových spojení
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém fungujeVedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírusTvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozorneniaBudú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovaťSamsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešeniaVybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvodVzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačíVedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného životaTutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP