Bolton: O pláne na Madurov pád sa diskutovalo počas Trumpovho prvého mandátu

Bývalý poradca pre národnú bezpečnosť USA John Bolton tvrdí, že plán na zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura sa objavil už počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Bolton, ktorý pôsobil v Bielom dome ako poradca pre národnú bezpečnosť v rokoch 2018 – 2019, v televízii CNN povedal, že Trump mal už počas svojho prvého mandátu „veľký záujem o venezuelskú ropu“.

Podľa Boltona sa jemu a jeho tímu síce podarilo Trumpa zaujať myšlienkou na zosadenie Madura, no „nedokázali udržať jeho pozornosť“ pri tejto téme. Aj venezuelská opozícia v tom čase verila, že na oslabenie a pád Madurovho režimu bude stačiť ekonomický tlak.

Súčasný americký minister zahraničných vecí Marco Rubio mal podľa Boltona zjavne väčší úspech pri presviedčaní Trumpa, aby konal. „Myslím si, že tentoraz Trumpa presvedčila Rubiova vytrvalosť aj politické benefity,“ uviedol Bolton.

Po ukončení pôsobenia vo funkcii poradcu pre národnú bezpečnosť sa Bolton stal výrazným kritikom Donalda Trumpa. V súčasnosti čelí viacerým obvineniam v súvislosti s neoprávneným nakladaním s informáciami týkajúcimi sa obrany a bezpečnosti USA.

Televízia CNN sa obrátila na Biely dom so žiadosťou o komentár k Boltonovým vyjadreniam.

Zdroj: Info.sk, TASR
