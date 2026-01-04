  • Články
Bratislava

  • DNES - 8:55
  • Bratislava
Roman Michelko: Na kandidátke SNS už budú len členovia strany

Na kandidátnej listine SNS v ďalších parlamentných voľbách budú len členovia strany. V rozhovore pre TASR to uviedol šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

Nevylučuje však, že na kandidátke budú aj výrazné osobnosti, no nemôžu byť súčasťou vlastných politických subjektov. Kandidátku by mal viesť predseda SNS Andrej Danko. Ak by približne polroka pred voľbami hrozilo, že strana sa samostatne nedostane do parlamentu, v hre je podľa Michelka aj utvorenie riadnej predvolebnej koalície.

Na kandidátku pôjdu len členovia strany. Nevylučujeme nejaké výrazné osobnosti, ale také, ktoré nemajú vlastné politické subjekty, ako sa to stalo v minulosti,“ vysvetlil Michelko pre TASR. Na kandidátke už SNS nechce subjekty ako v minulosti, keď kandidovali ľudia z vtedajšej Národnej koalície, Slovenského patriota či zo strany Život-Národná strana. „Malé strany už určite nebudeme brať na kandidátku,“ zdôraznil. Súčasťou kandidátky by však mohli byť nezávislé osobnosti, ktoré sú výrazné vo verejnom priestore a vstúpia do SNS. Danko si svoj post predsedu SNS potvrdil tesne po parlamentných voľbách v roku 2023 na ďalšie štyri roky. „Ak sa nič nepredvídateľné nestane, pôjde ako líder strany aj do ďalších volieb,“ priblížil Michelko.

Vnútorná diskusia o klesajúcich preferenciách sa v SNS vedie podľa Michelka už dlho. V strane chcú vytvoriť program, ktorý bude dostatočne atraktívny pre voličov. „Uvedomujeme si, že sme na hrane a musíme robiť všetko pre to, aby sme sa preklopili cez päťku,“ povedal o práci na prekročení piatich percent získaných hlasov na vstup do parlamentu. „Polroka pred voľbami budeme musieť prijať rozhodnutie, či pôjdeme v otvorenej koalícii, nie v nejakom bloku, ale v otvorenej koalícii pod vlastnou značkou alebo budeme mať dostatočné preferencie na to, aby sme sa tam mohli sami dostať,“ vysvetlil Michelko. V tomto prípade by išlo o riadnu koalíciu, kde by bolo jasné, kto sú kandidáti SNS a kto sú kandidáti inej strany.

Poslanec parlamentu Miroslav Radačovský nevstúpi podľa Michelka do klubu SNS. „Je to už verejné tajomstvo, že smeruje do diplomacie,“ povedal s tým, že v SNS sa predpokladá, že v dohľadnom čase odíde z parlamentu. Podľa poradia by mal prísť do parlamentu za Radačovského Ján Krišanda. Keďže momentálne pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve školstva, Michelko informoval, že do parlamentu by mohol namiesto neho nastúpiť ďalší v poradí, ktorým je Zdenko Čambal.

Zdroj: Info.sk, TASR
