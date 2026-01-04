  • Články
Čína vyzýva USA na „okamžité prepustenie“ Nicolása Madura

  • DNES - 8:52
  • Peking
Čína vyzýva USA na „okamžité prepustenie“ Nicolása Madura

Čína v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby okamžite prepustili venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého americké bezpečnostné zložky v sobotu v rámci špeciálnej operácie zadržali a následne odviezli z Venezuely do USA.

V Spojených štátoch sa má v najbližších dňoch postaviť pred súd pre obvinenia z narkoterorizmu. Informovala o tom agentúra AFP.

Čína vyzýva Spojené štáty, aby zabezpečili osobnú bezpečnosť prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Cilie Floresovej, okamžite ich prepustili a prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Venezuely,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení. Operáciu amerických zložiek vo Venezuele Peking označil za „jasné porušenie medzinárodného práva“.

Po prevoze z Venezuely do New Yorku bol Maduro v noci na nedeľu vrtuľníkom prepravený na Manhattan a následne autom do sídla amerického protidrogového úradu. Odtiaľ ho previezli do Metropolitného väzenského centra (MDC) v Brooklyne, kde má zostať až do začiatku súdneho procesu, ktorý je naplánovaný na budúci týždeň.

Metropolitné väzenské centrum sa preslávilo zadržiavaním viacerých mediálne známych osôb vrátane rappera R. Kellyho, Ghislaine Maxwellovej, spolupracovníčky Jeffreyho Epsteina, či hudobného producenta Seana „Diddyho“ Combsa.

Washington obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa Spojených štátov stojí na čele tzv. Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísali americké úrady odmenu vo výške 50 miliónov dolárov. Maduro tieto obvinenia odmieta.

Operáciu na Madurovo zadržanie nariadil americký prezident Donald Trump, ktorý v sobotu na tlačovej konferencii na Floride vyhlásil, že Spojené štáty budú Venezuelu dočasne „v podstate spravovať“, kým tam nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA môžu v prípade potreby podniknúť voči Venezuele aj ďalšie vojenské operácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
